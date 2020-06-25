Kuşadası'nın eski mahallesi, ilçenin modern yüzü oldu - Son Dakika

Kuşadası'nın eski mahallesi, ilçenin modern yüzü oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi işbirliğinde ilçenin merkezi konumunda olan Türkmen Mahallesi'nde yürütülen alt yapı çalışmaları tamamlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi işbirliğinde ilçenin merkezi konumunda olan Türkmen Mahallesi'nde yürütülen alt yapı çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 30 yıldır hizmet görmeyen bölgedeki yol yapım işlerinde de sona gelindi. Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkmen Mahallesi'nin Kuşadası'nın modern yüzü olacağını söyledi.

İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı


Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de verdiği destekle ilçede uzun yıllardır hizmet görmeyen Türkmen Mahallesi'nde başlattığı alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar bölgeye 2 bin 990 metrekare sıcak asfalt döküldü. 3 bin 205 metrekare parke, 2 bin 471 metrekare bordür taşı döşendi. ASKİ ekiplerince su ve kanalizasyon hatlarının da yenilendiği sokaklarda doğalgaz, telefon, internet ve elektrik gibi alt yapı işleri de bitirildi.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Umut, Özer Türk, Çalıkuşu, Gülistan, İnce, Huzur, Mert Sevgi, Varlık, Bağkur, Alkış, Tavaslı, Topaltı, Müdafaa, Sevinç, Zeybek, Veysel, Turgut, Güven, Ülgen ve Ünlü sokaklardaki parke taşı döşeme çalışmasını tamamladı. Çubukçu, Kulalıoğlu ve Sümbül sokaklara sıcak asfalt döküldü. Ayrıca Güven, Ünlü, Elmalı ve Yağbasanlı sokakların kesiştiği noktalara yağmur suyu ızgarası döşendi. 7/24 esasına göre çalışan ekipler, önümüzdeki günlerde Okul, Emginler ve Elmas Sokaklarda yol yapım çalışmasına başlayacak.


"Daha yeşil bir Kuşadası"


Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Türkmen Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar, alt yapı ve üst yapı ile de sınırlı kalmadı. Kuşadası Belediyesi'ne Bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 50'nci yıl caddesi üzerinde yer alan Alev Atak parkını da baştan aşağıya yeniledi. Çalışmalar kapsamında parktaki plastik çocuk oyun grubu ahşap malzemeli oyun grubu ile değiştirildi. Peyzaj düzenlemesi yapılan parka ahşap oturma grupları eklendi. Toplam bin 416 metrekare alan üzerine kurulu olan Alev Atak Parkı böylece hem çocukların hem de Kuşadalılar'ın daha iyi ve kaliteli vakit geçirebileceği bir yer haline geldi.


"Kuşadası'nın en büyük destekçisi Çerçioğlu'dur"


Türkmen Mahallesi'ndeki çalışmaların çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ilçemizin merkezi konumundaki Türkmen Mahallesi'nde başladığımız alt yapı çalışmaları tamamlandı. Üst yapı çalışmalarında da sona gelindi. Gece, gündüz, hafta içi, hafta sonu demeden çalışan ekiplerimiz yoğun bir emek harcadı. Türkmen Mahallesi, baştan aşağı yenilenen sokakları ile Kuşadası'nın modern yüzü olacak. Kuşadası'nın en büyük destekçisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve Büyükşehir bürokratlarına çok teşekkür ederim" diye konuştu. - AYDIN

Türkmen Mahallesi, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nın eski mahallesi, ilçenin modern yüzü oldu - Son Dakika

Son Dakika

20:01 ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı 19:25 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:49 Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 12:26 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu 10:40 Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı 09:58 Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü 09:42 İngiliz gazetesi CHP'li büyükşehir belediye başkanınının bir sonraki seçimde Erdoğan'a rakip olabileceğini yazdı
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
19:40
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
19:39
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı
19:27
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
19:14
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
19:05
Göztepe, Galatasray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
19:00
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
18:47
Hindistan'da yıldırımların isabet ettiği 83 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
18:45
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
18:34
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin terörizm raporuna tepki: Terör örgütüyle işbirliğini teyit etmektedir
18:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 20:03:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'nın eski mahallesi, ilçenin modern yüzü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]