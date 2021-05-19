Kuşadası'nın kardeşlik bağları güçleniyor - Son Dakika

Kuşadası'nın kardeşlik bağları güçleniyor

19.05.2021 12:53
Kuşadası'nın kardeşlik bağları güçleniyor, System.String[]

Kuşadası Belediyesi, sosyal, kültürel ile sanatsal alanda projeler geliştireceği ve karşılıklı teknik yardımlaşma sağlayacağı kardeş şehir sayısını arttırmaya devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi, sosyal, kültürel ile sanatsal alanda projeler geliştireceği ve karşılıklı teknik yardımlaşma sağlayacağı kardeş şehir sayısını arttırmaya devam ediyor. Belediye meclisinin aldığı kararla Ardahan ve Ukrayna'nın Uzhhorod belediyeleriyle kardeş şehir protokolü imzalanacak.

Kuşadası Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantısında Kuşadası'nın kardeş şehir sayısını arttıracak iki gündem maddesi görüşüldü. Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından gündeme getirilen ilk konu Türkiye'nin en doğusunda yer alan Ardahan Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin kardeş şehir protokolü imzalaması oldu. Ardahan Belediyesi'nin 26 Nisan 2021 tarihinde Kuşadası Belediyesi'ne gönderdiği yazıya istinaden Meclis gündemine taşınan konu oy birliğiyle kabul edildi. Protokolün imzalanmasının ardından Kuşadası ve Ardahan Belediyeleri ortak sosyal, kültürel ve sanatsal projeler gerçekleştirecek. Ayrıca iki belediye arasında bilgi ve deneyim paylaşım ağı oluşturularak ihtiyaç durumunda karşılıklı teknik yardımlaşma sağlanacak.

Ukrayna'daki 2. kardeş şehir Uzhhorod olacak

Diş ilişkiler Müdürlüğü tarafından Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısına taşınan ikinci gündem maddesi ise Ukrayna'nın Uzhhorod Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalanması oldu. Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği'nin kurduğu bağlantı ile gündeme gelen konu Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Protokolün imzalanmasının ardından tarihi değerleri, eşsiz doğal güzellikleri ve önemli eğitim kurumları tüm dünyanın dikkatini çeken Uzhhorod, Cherkasy'nin ardından Kuşadası'nın Ukrayna'daki ikinci kardeş şehri olacak. Protokol sayesinde iki kent arasında eğitim, bilim, enerji, tıp ve çevre koruma alanlarında birçok ortak projeye imza atılacak. - AYDIN

Kuşadası'nın kardeşlik bağları güçleniyor
Kuşadası'nın kardeşlik bağları güçleniyor
Kuşadası'nın kardeşlik bağları güçleniyor

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Ardahan, Ukrayna, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kuşadası'nın kardeşlik bağları güçleniyor - Son Dakika


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