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Kuşadası'nın kurtuluşu'nun 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Kuşadası'nın kurtuluşu'nun 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

07.09.2021 18:25

Kuşadası'nın kurtuluşu'nun 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kuşadası'nın kurtuluşu'nun 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

AYDIN - Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kutlamalar, esareti temsil eden kız çocuğunun Efeler tarafından kurtarılışını anlatan temsili tören ile başladı. Ardından, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Hükümet Konağı balkonundan halkı selamladı. Etkinlikler Atatürk Meydanı'ndaki resmi törenle devam etti.

Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar sabah saat 09.45'te kaymakamlık binasında gerçekleşen kız çocuğunun Efeler tarafından kurtarılışını anlatan temsili kurtuluş töreniyle başladı. Etkinlikler Atatürk Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle devam etti. Törene çok sayıda vatandaşla beraber Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile değer protokol üyeleri katıldı. Törende ilk olarak Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, şöyle konuştu: "Her 7 Eylül'de olduğu gibi bugün de, 'Ya istiklal, ya ölüm' diyerek esaret altında yaşamayı kesin bir dille reddeden Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, işgal güçlerinden ebediyen kurtulmanın haklı gururu içerisindeyiz. Emperyalizme karşı canlarını ortaya koyarak savaşan aziz şehitlerimizden teslim aldığımız bayrağı ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Kuşadası'nda da dalgalandırıyor olmanın coşkusunu ve onurunu bir kez daha hep birlikte yaşıyoruz. Ne mutlu bizlere ki tüm imkansızlıklara rağmen emperyalist kuşatmayı, kararlılığı ve bağımsızlık aşkı ile yenen bir milletin çocuklarıyız. Ne mutlu bizlere ki, tüm dünyanın önünde saygı ile eğildiği Mustafa Kemal Atatürk gibi çağdaş, ilerici ve öngörülü bir öndere sahibiz" dedi. Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutlayan Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Kuşadası'nın kurtuluşuna öncülük eden Mahmut Esat Bozkurt'u ve bu ülke için canlarını feda etmekten çekinmeyen tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran duyguları ile anıyorum" diye konuştu.

Tören konuşmanın ardından ortaokul öğrencileri tarafından okunan şiirler ve Elifnağme, Kuvayi Milliye Efeleri ile KUFAD halk oyunları topluluklarının gösterileriyle devam etti.

Törenin ardından Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası Askerlik Şubesi ve Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ni ziyaret etti. 7 Eylül Kuşadası'nın Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında Kuşadası Belediyesi tarafından bu akşam saat 21.00'de İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda ünlü şarkıcı Berkay'ın sahne alacağı bir konser düzenlenecek.

Kuşadası'nın kurtuluşu'nun 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Kuşadası'nın kurtuluşu'nun 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Kuşadası'nın kurtuluşu'nun 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Kuşadası'nın kurtuluşu'nun 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Sadettin Yücel, Kuşadası, Tören, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası'nın kurtuluşu'nun 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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