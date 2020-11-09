Kuşadası'nın 'Mars Colony Projesi', Elon Musk'a sunulacak - Son Dakika

Kuşadası'nın 'Mars Colony Projesi', Elon Musk'a sunulacak

09.11.2020 12:42
Kuşadası'nın 'Mars Colony Projesi', Elon Musk'a sunulacak, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi, kentin tanıtımına katkı sağlamak ve turizm potansiyelini artırmak amacıyla yeni bir proje hayata geçirecek.

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi, kentin tanıtımına katkı sağlamak ve turizm potansiyelini artırmak amacıyla yeni bir proje hayata geçirecek. Proje kapsamında 'Mars Colony' ismi ile kurulacak turistik tesiste, kızıl gezegenin ortamı oluşturularak, bu gezegende yapılan uzay çalışmaları canlandırılacak. Ünlü bilim insanı Martin Halliwell de danışmanı olacağı projeyi, Space X'in kurucusu Elon Musk'a sunacak.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, uzay temalı bir turistik tesis kurmak için kolları sıvadı. Pandemi sonrasında değişen turizm anlayışından yola çıkan Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 'Mars Colony' ismini verdiği yeni bir turizm destinasyonu alanı oluşturacak. Kızılgezegen'de yapılan uzay çalışmalarının canlandırılacağı turistik tesiste Bilim Tema Parkı ve konaklama üniteleri yer alacak. Mars'taki tarım deneylerinden yüzey araştırma uygulamalarına, astronot okulundan simülatör deneyimlerine kadar pek çok farklı alternatifin yaşanabileceği tesis, 'Astronot yemek menüleri' ile gastronomi turizmini destekleyecek. Konaklamanın dışında günü birlik ziyaretçilere de açılacak olan Mars Colony'nin danışmanlığını ise dünyaca ünlü bilim insanı Martin Halliwell yapacak.

ELON MUSK'A SUNACAKKuşadası Belediyesi'nin 'Mars Colony' isimli projesinin kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Martin Halliwell, "Projeyi daha önce birlikte çalıştığım Space X'in kurucusu Elon Musk'a sunacağım. Tesis, ilçe turizmine katkı sunarken, Kuşadası'na gelen öğrencilerin uzay çalışmalarına ilgi duymasını da sağlayacak. Bu projede yer alacağım için çok mutluyum" dedi.'FARKLILIKLAR YARATMAK ZORUNDASINIZ'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, "Projemiz dünyada ilk olma açısından literatüre geçecek. Bu, kentimiz ve ülkemiz adına gurur verici. Yeni turizm anlayışında yer alan deneyim, öğrenme, eğlenme ve farklı olma kavramları tam olarak Mars Colony Projesi ile örtüşüyor. Turizm sektöründe diğer ülkelerle rekabet edebilmeniz için farklılıklar yaratmak zorundasınız. Projemiz, kentimiz ve ülkemize değer katacağı gibi tüm dünyaya da ilham verecek. Turizmde belirleyici olan Y ve Z kuşağının turizmden neler istediğini çok iyi anladık. Bu bağlamda, projemiz turizmde yeni yaklaşımların kapılarını açacak" diye konuştu.


- Aydın
Kuşadası'nın 'Mars Colony Projesi', Elon Musk'a sunulacak
Kuşadası'nın 'Mars Colony Projesi', Elon Musk'a sunulacak
Kuşadası'nın 'Mars Colony Projesi', Elon Musk'a sunulacak
Kuşadası'nın 'Mars Colony Projesi', Elon Musk'a sunulacak

Elon Musk, Kuşadası, Turizm, Mars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nın 'Mars Colony Projesi', Elon Musk'a sunulacak - Son Dakika


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