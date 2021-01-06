Kuşadası'nın muhtarları belediyeler arası güçbirliğinden memnun - Son Dakika

Kuşadası'nın muhtarları belediyeler arası güçbirliğinden memnun

06.01.2021 13:35
Kuşadası'nın muhtarları belediyeler arası güçbirliğinden memnun, System.String[]

Camikebir Mahallesi Muhtarı Metin Arıkan, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin iş birliği içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalardan memnun olduklarını belirtti.

Camikebir Mahallesi Muhtarı Metin Arıkan, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin iş birliği içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalardan memnun olduklarını belirtti. Camikebir Mahallesi'nin uzun yıllardır ihmal edildiğini ifade eden Metin Arıkan, "Esnaf ve vatandaşlar çalışmalardan genel olarak memnun. Geleceğe daha umutlu bakıyoruz" dedi.

Kuşadası'nda Belediye Başkanı Ömer Günel'in başlattığı değişim rüzgarını Camikebir Mahallesi sakinleri de büyük bir memnuniyetle karşılıyor. Geçtiğimiz sene mahalle sınırları içerisindeki Balıkçılar Meydanı'nda yapılan yenileme çalışmaları esnaf, vatandaşlar ile kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden olumlu tepkiler almıştı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin yine Camikebir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan turistik çarşılarda başlattığı alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını da esnaf ve mahalle sakinleri memnuniyetle karşıladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesiyle birlikte kent genelinde büyük bir değişim yaşandığına dikkat çeken Camikebir Mahallesi Muhtarı Metin Arıkan "Camikebir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan turistik çarşılarda geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor. Sağlık Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Sabucalı, Bülent Cağatay, Öge ve Sevgi sokaklarda gerçekleştirilen çalışmalar gece gündüz demeden devam ediyor. Esnaf ve vatandaşlar çalışmalardan genel olarak memnun. Geleceğe daha umutlu bakıyoruz. Turistik çarşılarımızın yenilenen yüzüyle çok daha güzel olacağına inanıyorum. Mahallemizde elbette eksiklikler de var. Bazı işler çok geç tamamlanıyor. Örneğin başka bir kurumun tadilat-tamirat için bozduğu yollar çok geç onarılabiliyor ya da açılan kuyular vaktindoe kapatılmıyor. Mahalle sakinlerinden özellikle bu konuda eleştiriler alıyoruz. Ancak belediye ekipleri taleplerimize kısa süre içerisinde cevap veriyor. Gerek Park ve Bahçeler Müdürlüğü, gerek Fen İşleri Müdürlüğü, gerekse de Temizlik İşleri Müdürlüğü olsun, belediyenin tüm ekipleri pandemiye rağmen çok iyi çalışıyorlar. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesinin uyum içerisinde çalıştığını görüyoruz. Bu iş birliği Kuşadası'na hizmet olarak geri dönüyor. Kuşadası Belediyesi Başkanı Sayın Ömer Günel, tüm taleplerimizi dinliyor. Projelerle ilgili fikirlerimizi alıyor. Sorunlara anında ve yerinde çözüm arıyor. Kendisini ne zaman ararsak arayalım ulaşabiliyoruz. Başkanımız Sayın Ömer Günel'in kapısı herkese açık. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu da desteğini bizden esirgemiyor. Kendisine de istediğimiz zaman ulaşabiliyor taleplerimizi iletiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanındaki sorunlar da kısa sürede çözülüyor. Kuşadası'nda büyükşehir-küçük şehir ayrımı bu dönem tamamen ortadan kalktı. Kuşadası 40 senedir almadığı hizmeti bu dönem de alıyor. Bir kaç seneye kadar çok daha güzel bir Kuşadası göreceğimize eminim" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası'nın muhtarları belediyeler arası güçbirliğinden memnun
Kuşadası'nın muhtarları belediyeler arası güçbirliğinden memnun
Kuşadası'nın muhtarları belediyeler arası güçbirliğinden memnun

Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nın muhtarları belediyeler arası güçbirliğinden memnun - Son Dakika


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