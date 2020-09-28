Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti - Son Dakika

Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, koronavirüs salgınının hızla yayıldığı büyükşehirlerden ilçeye gelen yazlıkçıların ikinci adresi oldu.

Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti, System.String[]

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, koronavirüs salgınının hızla yayıldığı büyükşehirlerden ilçeye gelen yazlıkçıların ikinci adresi oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan yaz tatillerini geçirmek için Kuşadası'na gelen yerli turistlerin birçoğu dönmeyip, ilçeye yerleşti. İlçenin 117 bin olan nüfusu 424 bine kadar çıkarak, 35 ili geçerken, ev fiyatları da arttı.

Ege Bölgesi'nin turistik ilçesi Kuşadası, geçen 1 Haziran'da başlayan normalleşme döneminde şehirler arası seyahat yasağının kalkmasıyla yazlıkçıların akınına uğradı. Özellikle koronavirüs salgınının hızla yayıldığı İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden tatilini geçirmek için Kuşadası'na gelen yerli turistlerin birçoğu dönmeyip, ilçeye yerleşti. Kuşadası böylece salgın hastalıktan korunmak ve daha izole bir yaşam sürmek isteyenlerin ikinci adresi oldu. Eylül ayı sonu itibariyle ilçe nüfusu 117 binden 424 bine kadar çıktı. Kuşadası'nın bu artışla nüfusu, 35 ili geçti.

GELEN GERİ DÖNMEDİİstanbul'dan Kuşadası'na normalleşme sürecinin başladığı haziran ayında geldiğini belirten emekli bankacı Zülfü Uçan (70), "Eşimle birlikte yaz tatili için son 5 yıldır Kuşadası'nı tercih ediyoruz. Ancak bu sene koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'a geri dönmeyi istemedik. Çünkü burası bize daha güvenli bir ortam sunuyor" dedi.Kuşadası'na Tokat'tan gelerek yerleşen Hamdi Baştopçu (76) ise "Salgın hastalık başlayınca devletin aldığı önlemler doğrultusunda bir süre Tokat'taki evimize kapanmak zorunda kaldık. Ardından seyahat izni çıkınca hemen Kuşadası'na geldik. Buradan bir yazlık alıp, yerleştik. Tokat'a geri dönmeyi düşünmüyoruz" diye, konuştu.EMLAK FİYATLARI FIRLADIKuşadası'na yerleşen yazlıkçıların ev kiralamak veya satın almak için en çok tercih ettikleri bölge ise Sahil Siteleri, Kadınlar Denizi ve Davutlar Mahallesi oldu. Bu durum kentteki emlak fiyatlarının da artmasına neden oldu. Yaz dönemi boyunca ilçedeki dubleks havuzlu bir villanın günlük kirası geçen sene 1200 TL iken bu sene özeliklerine göre 2 bin 500 TL'ye kadar yükseldi. Apartman dairelerinde de durum değişmedi. Semti, büyüklüğü ve eşyalı olup olmamasına göre daire fiyatları ise 1500 liradan başlayıp, 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor.Geçen yıl 400 bin TL'ye satılan 110 metrekarelik bir dairenin fiyatı pandemi döneminde yüzde 50 artarak 600 bin TL'ye kadar yükseldi. ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜKuşadası'nda emlak danışmanlığı yapan Gamze Ermiş, "İlçemize gelen yazlıkçıların geri dönmemesi nedeniyle emlak fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Kış döneminde Kuşadası'nda konut sıkıntısı yaşanabilir" dedi.Öte yandan yazlıkçıların geri dönmemesiyle Kuşadası'nda artan nüfus, ilçe esnafının da yüzünü güldürdü. Yaz döneminde yabancı turistten beklediğini bulamayan ilçe esnafı, pandemi nedeniyle büyükşehirlere dönmeyip, ilçeye yerleşenlere kış sezonunda yapacağı satış ile açığı kapatmayı planlıyor.

Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti

Kuşadası, İstanbul, Turizm, Emlak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 08:01 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan paralı askerleri geri göndermelidir Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Üzerine atılan iftira talihsiz adamın hayatını kararttı Son Dakika: Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Kubilay Kanatsızkuş Bursaspor'dan ayrılınca taraftar lokma döktürdü
Beyaz eşya yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı Beyaz eşya yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı         
14:06
Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim yapılan dönemde telefonun bile çekmediği mahalle yardım bekliyor Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim yapılan dönemde telefonun bile çekmediği mahalle yardım bekliyor         
13:16
1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi 1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi         
12:48
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a destek videosu: Can kardeşlerimizin yanındayız Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan'a destek videosu: Can kardeşlerimizin yanındayız         
12:10
Sokak ortasında iş arkadaşının üzerine kurşun yağdırıp kaçamadan yakalandı Sokak ortasında iş arkadaşının üzerine kurşun yağdırıp kaçamadan yakalandı         
11:55
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
1 kişinin öldüğü kazanın sosyal medyada canlı yayın yapıldığı esnada yaşandığı ortaya çıktı 1 kişinin öldüğü kazanın sosyal medyada canlı yayın yapıldığı esnada yaşandığı ortaya çıktı         
11:20
Filmlerdeki gizli semboller! Kiki ve Bouba etkisi bilinçaltımıza gizli mesajlar yüklüyor Filmlerdeki gizli semboller! Kiki ve Bouba etkisi bilinçaltımıza gizli mesajlar yüklüyor         
10:53
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı         
09:55
Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den Türkiye mesajı: Allah razı olsun Çırpınırdı Karadeniz türküsü ile tanınan Azerin'den Türkiye mesajı: Allah razı olsun         
09:42
Otobüse maskesiz binen kadın peçeteyi maske yapmak istedi, otobüs şoförü kabul etmedi Otobüse maskesiz binen kadın peçeteyi maske yapmak istedi, otobüs şoförü kabul etmedi         
09:26
Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şoka girdi Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şoka girdi         
09:26
70 dönümlük biber ekili tarlayı vatandaşlara bıraktı, duyanlar tarlaya akın etti 70 dönümlük biber ekili tarlayı vatandaşlara bıraktı, duyanlar tarlaya akın etti         
09:15
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 14:22:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei