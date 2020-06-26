Kuşadası'nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika

Kuşadası'nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kuşadası'nın tanınmış ve sevilen simalarından Erol Soysal bugün düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kuşadası'nın tanınmış ve sevilen simalarından Erol Soysal bugün düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze törenine katılan yüzlerce Kuşadalı, son yolculuğunda Soysal'ı yalnız bırakmadı.


İki dönem Kuşadası Şoförler Odası ve Kuşadası Gençlikspor Kulübü başkanlıkları yapan, bir dönem AK Parti'den belediye meclis üyesi olarak görevde bulunan Erol Soysal, ticari hayatını da Kuşadası Sanayi Sitesi'nde sürdürüyordu. Kuşadası'nda otomotiv sektöründe yağ satışı yapan ve mesleğinden dolayı "Yağcı Erol " lakabıyla anılan Erol Soysal, bir süredir tedavi gördüğü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kalp yetmezliğinden dün hayatını kaybetmişti. Ölümü Kuşadası'nda büyük üzüntü oluşturan Erol Soysal için bugün Kuşadası Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kuşadası'nda çok sevilen Erol Soysal'ı son yolculuğuna uğurlamak için aralarında siyasetçiler, meslek kuruluşlarının yöneticileri ve sporcuların da bulunduğu yüzlerce Kuşadalı Hanım Camii'nde buluştu. Tabutu iki dönem başkanlığını yaptığı Kuşadası Gençlikspor'un 11 numaralı formasına sarılan Erol Soysal'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası Yeniköy Asri Mezarlı'nda toprağa verildi. - AYDIN

AK Parti, Kuşadası, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:33 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
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