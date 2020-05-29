Kuşadası'nın simgesi artık bir dünya markası - Son Dakika

Kuşadası'nın simgesi artık bir dünya markası

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinin simgesi olan ve kente adını da veren Güvercinada Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazandı.

Kuşadası'nın simgesi artık bir dünya markası, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinin simgesi olan ve kente adını da veren Güvercinada Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazandı. Güvercinada Kalesi'nin insanlık tarihi ve kültürel miras açısından taşıdığı değerin tescillenmesi anlamına gelen bu gelişmenin Kuşadası'nın marka değerini arttırması ve kentin tanıtımına çok önemli bir katkı sunması bekleniyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerle her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Kuşadası'nın simgesi Güvercinada Kalesi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Güvercinada Kalesi, Kuşadası Belediyesi tarafından 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' dosyası kapsamında yapılan başvurunun Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca UNESCO'ya sunulmasının ardından yapılan değerlendirme neticesinde Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazandı. Dünya Miras Listesi'ne aday kültür varlıklarını ifade eden Geçici Liste'ye Güvercinada Kalesi'nin de eklenmesiyle Türkiye'den listede bulunan kültür varlığı sayısı 83'e ulaştı.

'TANITIMA BÜYÜK KATKI'

CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları Kuşadası Belediyesi tarafından tamamlanarak ziyarete açılan Güvercinada Kalesi'nin önemine dikkat çekerek "Güvercinada, sahip olduğu konum itibariyle yüzyıllar boyunca bölge için çok önemli olmuştur. Ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin 'kuşların uğramadan geçmediği tılsımlı adacık' olarak ifade ettiği Güvercinada'nın üzerinde bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde yenilenmiş olan kalenin tarihinin ise 13. yüzyılın sonlarında ya da 14. yüzyılın başlarında Kuşadası'na gelen Cenevizler'e dayandığı bilinmektedir. İlçemiz için simge niteliğinde bir önemi bulunan Güvercinada Kalesi'nin en önemli uluslararası kuruluşlardan olan UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmış olması son derece büyük bir önem taşımaktadır. Güvercinada Kalesi'nin Dünya Mirası Listesi'nin ilk basamağı olan geçici listede yer alması Kuşadası'nın ulusal ve uluslararası alanda yapılacak tanıtımına çok önemli bir katkı sunacaktır. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Kuşadası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 03:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nın simgesi artık bir dünya markası - Son Dakika

Son Dakika

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