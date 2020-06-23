Kuşadası'nın sinema ve tiyatro salonları 1 Temmuz'a hazır - Son Dakika

Kuşadası'nın sinema ve tiyatro salonları 1 Temmuz'a hazır

Kuşadası'nda tiyatro ve sinema salonları dezenfekte edilerek sanatseverler için hazırlandı.

Kuşadası'nda tiyatro ve sinema salonları dezenfekte edilerek sanatseverler için hazırlandı.

İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadının kurtarılma anı kamerada
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi


Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri ve kapsamında yaşama geçirilen 4 aşamalı normalleşme planına göre 1 Temmuz'da açılacak olan tüm tiyatro ve sinema salonları, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte edilerek hijyenik hale getirildi.


Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren toplum sağlığını korumak için gerekli tüm önlemleri alarak örnek bir belediyecilik sergileyen Kuşadası Belediyesi, belirlenen 4 aşamalı plan çerçevesinde yaşama geçirilen normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmıyor. Her fırsatta "kontrollü sosyal hayat" uyarısında bulunan ve gerek vatandaşları gerekse de uzun sürenin ardından işyerlerini açan esnafı yalnız bırakmayan Kuşadası Belediyesi, tiyatro ve sinema salonlarını da ihmal etmedi. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 1 Temmuz'da izleyicilerini ağırlamaya başlayacak olan Erkan Yücel Sahnesi, Altın Güvercin Amfi Tiyatro, Ada Plaza içerisinde yer alan CineAda ile Kipa AVM Sineması'nı Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin desteği ile dezenfekte etti. Uzun süredir kapalı olan salonlar temizlenerek özel solüsyonlarla hijyenik hale getirildi.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tedbiri elden bırakmama hususunda kararlı olduklarını vurgulayarak "Aldığımız tedbirler ve hemşehrilerimizin kurallara uyma konusunda gösterdiği kararlılık neticesinde pandemi sürecini bugüne kadar başarıyla yönettik. Bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyeti ve özeni göstermeye devam edeceğiz. Kimsenin rehavete kapılma ve salgın tehlikesi ortadan kalkmış gibi davranma lüksü bulunmamaktadır. Hemşehrilerimizin ve konuklarımızın sağlığını tehlikeye atacak hiçbir girişime ve dikkatsizliğe izin vermemiz mümkün değildir. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği destekler için teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nın sinema ve tiyatro salonları 1 Temmuz'a hazır - Son Dakika

Son Dakika

10:06 Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti 16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 14:09 Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 19:30 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 19:58 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
15:57
Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadının kurtarılma anı kamerada
15:49
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
15:42
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu
15:35
Son Dakika: Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
15:15
Son Dakika: Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
15:10
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
15:09
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
15:02
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
14:59
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
14:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 16:13:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'nın sinema ve tiyatro salonları 1 Temmuz'a hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]