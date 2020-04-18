Kuşadası'nın tüm cadde ve sokakları sokağa çıkma kısıtlamasında temizleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası'nın tüm cadde ve sokakları sokağa çıkma kısıtlamasında temizleniyor - Son Dakika

Kuşadası'nın tüm cadde ve sokakları sokağa çıkma kısıtlamasında temizleniyor

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlükleri iş birliği ile ilçenin cadde ve sokakları salgın hastalıkla mücadele kapsamında temizleniyor.

Kuşadası'nın tüm cadde ve sokakları sokağa çıkma kısıtlamasında temizleniyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlükleri iş birliği ile ilçenin cadde ve sokakları salgın hastalıkla mücadele kapsamında temizleniyor.


Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında insan ve araç trafiğinin boşaldığı sokak ve caddeleri iki belediyenin TİM ekipleri 80 derece sıcak su ve sabunla yıkayarak dezenfekte ediyor.


Kuşadası'nda 34 gündür devam eden korona virüs salgın hastalığı mücadelesinde belediye hizmetleri kesintisiz olarak devam ediyor. Salgın hastalıkla mücadelede en önemli unsurlardan biri olan temizlik çalışmaları kapsamında TİM ekipleri her gün şehrin farklı noktalarında dezenfektasyon ve ilaçlama işlemi yapıyor. Vatandaşların yoğunlukla kullandıkları toplu taşıma durakları, halk pazarı kurulan alanlar ile genel olarak ana cadde ve ara sokaklarda sürdürülen çalışmalara Aydın Büyükşehir Belediyesi TİM ekipleri de destek veriyor.


Salgın hastalığın ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren temizlik ve ilaçlama hususuna büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Ömer Günel, " Korona virüs salgın hastalığıyla mücadele kapsamında belediyemizin tüm hizmet birimleri mesai saati gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Belediyecilik fedakarlık ister. Herkesin evde kalması gereken bu dönemde bizler halkımızın sağlığı için çalışmak zorundayız. Sokağa çıkma yasağının olduğu bu iki günü yoğun bir dezenfektasyon mesaisi ile değerlendiriyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun şehrimize verdiği önemi bugün bir kez daha görmüş olduk. Büyükşehir Belediyemizin ekipleriyle birlikte kentimizin değişik noktalarında yoğun bir dezefektasyon işlemi yapıyoruz. Cadde ve sokaklarımız 80 derece sabunlu basınçlı su ile yıkanıyor. İlaçlama ekibimiz ise sokaklarımıza dezenfekte işlemi uyguluyor. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile sağladığımız iş birliği gücümüze güç katıyor. Kuşadası'na büyük bir önem veren Sayın Özlem Çerçioğlu'na desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Korona virüs ile mücadelemiz bu işbirliği ile daha kuvvetli olarak devam edecek. Güzel günleri bu beraberlikle karşılayacağız" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:10 Kaynak: İHA

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