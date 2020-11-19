Kuşadası'nın turistik çarşıları yenileniyor - Son Dakika

Kuşadası'nın turistik çarşıları yenileniyor

19.11.2020 09:53

Kuşadası'nın turistik çarşıları yenileniyor Kuşadası Belediyesi tarafından kentin turistik çarşılarının alt ve üst yapısını yenilemek amacıyla başlatılan çalışmalar kesintisiz olarak sürüyor.

Kuşadası'nın turistik çarşıları yenileniyor

AYDIN - Kuşadası Belediyesi tarafından kentin turistik çarşılarının alt ve üst yapısını yenilemek amacıyla başlatılan çalışmalar kesintisiz olarak sürüyor. Sağlık Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı ve Sabucalı Sokak'ta eş zamanlı olarak devam eden yenileme çalışmaları 7/24 esasına göre yürütülüyor.

Kuşadası Belediyesi, Türkmen Mahallesi, Balıkçılar Meydanı ve Kemal Arıkan Caddesi'nin ardından kentin ana arterleri üzerinde yer alan turistik çarşılarda yenileme çalışmalarına başlandı. Kuşadası'nı modern bir turizm kenti haline getirmek amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Kahramanlar ve Sağlık caddeleri ile Sabucalı, Öge ve Sevgi sokakların alt ve üst yapıları bütünüyle yenilenerek peyzaj ve cephe düzenlemeleri yapılacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in çarşı esnafı ile yaptığı bilgilendirme toplantısının ardından Sağlık Caddesi'nde ilk kazmanın vurulmasıyla başlayan yenileme çalışmaları Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı ve Sabucalı Sokak'ta eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgede gerçekleşen zemin sökümü, tesviye ve hafriyat çalışmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, içme suyu hattı döşeme çalışmalarına, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yağmur suyu hattı çalışmalarına başladı. İlgili kurumlar tarafından elektrik, telefon ve internet hatlarının da yenileneceği çalışmalar Öge Sokak, Sevgi Sokak ve Kahramanlar Caddesi ile sürecek. Alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda Kuşadası Belediyesi tarafından 25 bin 513 metrekarelik doğal taş döşemesi ve 3 bin 700 metrekarelik yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Son olarak ise aydınlatma sistemleri yenilenecek, işletmelerin cephe ve tabela düzenlemeleri birbiriyle uyumlu hale getirilecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından turistik çarşıların modern ve ışıl ışıl bir görünüme kavuşacağını belirtti. Türkmen Mahallesi'nde, Balıkçılar Meydanı'nda ve Kemal Arıkan Caddesi'nde olduğu gibi ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülecek yenileme çalışmaları ile çarşılarda uzun yıllar boyunca alt ve üst yapı sorunu yaşanmayacağını belirten Başkan Ömer Günel "Çarşılarımıza düzen, disiplin, estetik ve kalite getirecek olan yenileme çalışmalarımız esnafımıza önemli bir katma değer sağlayacaktır" dedi.

Kuşadası'nın turistik çarşıları yenileniyor
Kuşadası'nın turistik çarşıları yenileniyor
Kuşadası'nın turistik çarşıları yenileniyor
Kuşadası'nın turistik çarşıları yenileniyor
Kuşadası'nın turistik çarşıları yenileniyor
Kuşadası'nın turistik çarşıları yenileniyor
Kuşadası'nın turistik çarşıları yenileniyor

Kuşadası Belediyesi, Barbaros Hayrettin, Türkmen Mahallesi, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nın turistik çarşıları yenileniyor - Son Dakika


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