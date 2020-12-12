Kuşadası'nın turistik çarşılarındaki yenileme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kuşadası'nın turistik çarşılarındaki yenileme çalışmaları devam ediyor

12.12.2020 11:57
Kuşadası'nın turistik çarşılarındaki yenileme çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin kent merkezindeki turistik çarşıları yenilemek için başlattığı çalışmalar 1 aydır aralıksız devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin kent merkezindeki turistik çarşıları yenilemek için başlattığı çalışmalar 1 aydır aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, şimdiye kadar bir cadde ile 4 sokağın alt yapısını komple yeniledi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda ekonominin can damarı olan turistik çarşılardaki yenileme çalışmaları bir ayı geride bıraktı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışan Kuşadası Belediyesi ekipleri, Sağlık Caddesi, Sabucalı, Öge, Bülent Çağatay ve Sevgi sokaklarda hummalı bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şimdiye kadar bin 450 metrekare yağmur suyu hattı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri ise bin 650 metrekare içme suyu hattı döşedi. Zemin sökümü tamamlanan Barbaros Caddesi'nin yağmur ve içme suyu hattı çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak. Çalışmaların ardından bölgeye 3 bin 500 metre yağmur suyu hattı, 3 bin 600 metre içme suyu hattı döşenmiş olacak. Altyapı yenileme çalışmaları Barbaros Caddesi'nin ardından Kahramanlar Caddesi'nde devam edecek.

Alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda Kuşadası Belediyesi tarafından 30 bin metrekarelik doğal taş döşemesi ve 3 bin metrekarelik yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Son olarak çarşıların aydınlatma sistemleri yenilenerek işletmelerin cephe ve tabela düzenlemeleri birbiriyle uyumlu hale getirilecek. Bu sayede Türkiye'de turizmin ilk başladığı yer olan Kuşadası'nın çarşıları estetik bir görünüme kavuşacağı belirtildi. - AYDIN

Kuşadası'nın turistik çarşılarındaki yenileme çalışmaları devam ediyor
Kuşadası'nın turistik çarşılarındaki yenileme çalışmaları devam ediyor
Kuşadası'nın turistik çarşılarındaki yenileme çalışmaları devam ediyor
Kuşadası'nın turistik çarşılarındaki yenileme çalışmaları devam ediyor
Kuşadası'nın turistik çarşılarındaki yenileme çalışmaları devam ediyor
Kuşadası'nın turistik çarşılarındaki yenileme çalışmaları devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nın turistik çarşılarındaki yenileme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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