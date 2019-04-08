Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nın Yeni Başkanı Ayağının Tozuyla Ev Ziyaretlerine Başladı

Kuşadası'nın Yeni Başkanı Ayağının Tozuyla Ev Ziyaretlerine Başladı

1 saat önce

31 Mart tarihinde gerçekleşen seçimlerde Kuşadası'nın yeni belediye Başkanı olan Ömer Günel, ayağının tozuyla ev ziyaretlerine başladı.

Kuşadası'nın Yeni Başkanı Ayağının Tozuyla Ev Ziyaretlerine Başladı, System.String[]
31 Mart tarihinde gerçekleşen seçimlerde Kuşadası'nın yeni belediye Başkanı olan Ömer Günel, ayağının tozuyla ev ziyaretlerine başladı.

Cuma günü mazbatasına alan ve Cumartesi günü de ilk belediye meclis toplantısına başkanlık yapan Ömer Günel, seçimlerde verdiği ilk ev ziyaretini sözünü de Fahrettin ve Zeliha Yılmaz çiftini evlerinde ziyaret ederek yerine getirdi. Ziyaret sırasında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, " Seçimler öncesinde hemşehrilerime şunun sözünü vermiştim. Benim makamım sizlerin evi, sokağı, mahallesi olacak. Bugün ilk ziyaretimizi de Fahrettin ve Zeliha Yılmaz'ın evine yaptım. Çünkü onlara bir sözüm vardı. Bugüne kadar bir çok başkan adayının seçim öncesinde kendisini ziyaret ettiğini ama sonrasında hatırlamadığından şikayetçi olmuşlardı. Bende kendisine Belediye Başkanı seçildiğimde ilk ziyaretimi kendilerine yapacağımın sözünü vermiştim. Bugün sözümü tutmanın ve Fahrettin Amcamın yüzündeki gülümsenin, sevincinin gururunu yaşıyorum. 2 gün sürecek kutlama programımızdan sonra bürokratik işlemlerin haricinde beni belediye de bulamayacaksınız. Ben sizlerin arasında olacağım hizmeti ayağınıza getireceğim. Siz bana güvenerek, inanarak bu yetkiyi verdiniz. Beni şehr'ül emin ilan ettiniz. Ben de bunun gereğini yapacağım. Belediye hizmetlerimiz ile tüm hemşehrilerimin yüzünün güleceği bir kent oluşturacagız " dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:26 Kaynak: İHA

Zeliha Yılmaz, Ömer Günel, Kuşadası, Güncel
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