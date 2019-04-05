Kuşadası'nın Yeni Belediye Başkanından İlk Açıklama

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YSK Başkanı Sadi Güven: Dosyaların İçeriği ile İlgili Bilgi Vermeyeceğiz

AK Parti'den Büyükçekmece Krizi İle İlgili İlk Açıklama: Nüfus Müdürü Tutuklandı, Usulsüzlük Var Ama Seçimin Tekrarı Talebimiz Reddedildi

Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek