KUŞADASI OTELLERİNDE BAYRAM ÖNCESİ DOLULUK ORANI YÜZDE 80'E ÇIKTI - Son Dakika
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KUŞADASI OTELLERİNDE BAYRAM ÖNCESİ DOLULUK ORANI YÜZDE 80'E ÇIKTI

27.04.2022 16:01

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda bayram tatiline sayılı günler kala otel rezervasyonlarındaki doluluk oranı, yüzde 80'e ulaştı.

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda bayram tatiline sayılı günler kala otel rezervasyonlarındaki doluluk oranı, yüzde 80'e ulaştı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, Yer ayırtmayanlara ellerini çabuk tutmalarını öneriyorum çünkü boş oda bulamayabilirler dedi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda yaklaşan Ramazan Bayramı tatili öncesi 5 yıldızlı ve butik otellerin rezervasyonlarındaki doluluk oranı, yüzde 80'e çıktı. Bu durum pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır zor günler geçiren turizmciler tarafından sevinçle karşılandı. Özellikle Ankara, İzmir ve Bursa'da yaşayan yerli misafirlerin, bayram tatili için Kuşadası'nı tercih ettiği belirtildi. Kuşadası'nda 'her şey dahil' sistemi ile çalışan otellerde gecelik en düşük konaklama fiyatı 500 ile 1000 TL arasında değişiyor. Rakam, turistik tesisin sunduğu imkanlar ve sahip olduğu yıldız sayısına göre 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor.

'YAZ SEZONUNDAN UMUTLUYUZ'

Bayram tatili için Kuşadası'nı tercih edeceklere sıkıntı yaşamamaları için rezervasyon yaptırmalarını tavsiye eden TÜROFED Başkan Yardımcısı Özden, Kuşadası'ndaki otellerimizde şu an doluluk oranları yüzde 80'lerde. Bu rakamın tatil başlayana kadar 95'lere çıkmasını bekliyoruz. Turizmciler olarak ilgiden memnunuz. Oda fiyatları gecelik en düşük 500 ile 1000 lira arasında. Ayrıca ilçemize yabancı turistler de gelmeye başladı. Şu an Kuşadası'nda ağırlıklı olarak İngilizler var. Daha sonra Almanları bekliyoruz. Turizmciler olarak yaz sezonundan oldukça umutluyuz. Pandemi nedeniyle 2 yıldır çok zor günler geçirdik diye konuştu.

İlçeye gelecek misafirlerin daha iyi koşullarda ağırlanabilmesi için hazırlıklara başlandığı belirtilerken, belediye tarafından işletilen mavi bayraklı plajlardaki duş ve soyunma kabinlerinin bakım ve onarımının yapıldığı da kaydedildi. Ayrıca eskiyen engelli rampalarının yenileriyle değiştirildiği, bazı plajlara ise kum takviyesinde bulunulduğu belirtildi.

KUŞADASI OTELLERİNDE BAYRAM ÖNCESİ DOLULUK ORANI YÜZDE 80'E ÇIKTI
KUŞADASI OTELLERİNDE BAYRAM ÖNCESİ DOLULUK ORANI YÜZDE 80'E ÇIKTI
KUŞADASI OTELLERİNDE BAYRAM ÖNCESİ DOLULUK ORANI YÜZDE 80'E ÇIKTI
KUŞADASI OTELLERİNDE BAYRAM ÖNCESİ DOLULUK ORANI YÜZDE 80'E ÇIKTI

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Kuşadası, Pandemi, Bayram, Otel, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Turizm KUŞADASI OTELLERİNDE BAYRAM ÖNCESİ DOLULUK ORANI YÜZDE 80'E ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KUŞADASI OTELLERİNDE BAYRAM ÖNCESİ DOLULUK ORANI YÜZDE 80'E ÇIKTI - Son Dakika
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