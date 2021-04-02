Kuşadası "Otizmin Farkındayız" dedi - Son Dakika

Kuşadası "Otizmin Farkındayız" dedi

02.04.2021 19:50

Kuşadası "Otizmin Farkındayız" dedi Kuşadası'nda 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Kuşadası "Otizmin Farkındayız" dedi

AYDIN - Kuşadası'nda 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Otizm Derneği ve Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, müziği otizmli çocukların tedavisinde kullanan Neyzen Kerem Tufan sahne aldı. Müzisyen Tuğrul Öztürk tarafından müzik eğitimi verilen çocukların sergilediği performans büyük bir beğeniyle dinlendi.

Otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Tarihi Kervansaray'da düzenlenen etkinliğe Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari, Yusuk Atak, Belediye Meclis Üyeleri, Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak ve otizmli çocuklar katıldı. Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği'nin otizmli çocuklar için özel olarak hazırladığı ikramlarla renklenen etkinliğin açılışında konuşan Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak, toplumun tüm otizmli çocukları kendi çocuğu gibi görmesi gerektiğini belirtti.

Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür

Başkan Durak yaptığı açıklamada "Parkta, okulda, yolda otizmli bireyler ötekileştirilmemeli. Bu durumun önüne geçmek amacıyla 2018 yılında Kuşadası Otizm Derneğimizi kurarak çalışmalarımıza başladık. Kuşadası Belediyesi ile iş birliği içerisinde çeşitli projeler geliştiriyoruz. Kuşadası Belediyesi tarafından derneğimize tahsis edilen arazi üzerinde otizmli çocuklar ve aileleri için yaşam ve spor alanı yapmak istiyoruz. Bugün itibariyle de Mavi Tuğla projemizi başlatıyoruz" dedi. Dernek Başkanı İbrahim Durak, otizmli bireylere sunmuş olduğu katkıdan dolayı Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Daha güzel bir dünya için farkındayız"

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise, "Her çocuk öğrenir. Bazen aynı anda, bazen faklı anda, bazen aynı yolla, bazen farklı yolla. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim. Toplumsal bilinçlenme ile otizmli bireylere karşı anlayışlı olmalı ve onları ayırmadan yanlarında durmalıyız. Kuşadası Belediyesi olarak engelsiz bir kent oluşturma yolunda gerek kamu birimleri gerekse sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içindeyiz. AB tarafından yürütülen "Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Özel Destek Programı" kapsamında uygulamaya konulan "Kuşadası ve Çevresindeki Otizmli Bireylerin Covid-19 Sürecinde Yaşadığı Eğitim Kaybının Ebeveynlere Yönelik Uzaktan Eğitimlerle Giderilmesi" konulu çalışmayı Kuşadası Otizm Derneğimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Yeniköy mahallemizde okul öncesi özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız için bir sınıf yaptırdık. Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan Engelsiz Tiyatro'yu kurarak sözel iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçladık. Daha güzel bir dünya için farkındayız, farklılıklarımızla bir aradayız" dedi.

"Yanlarında olmalıyız"

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise, otizmin doğuştan gelen bir farklılık olduğuna dikkat çekerek otizmli çocuk doğum oranlarının yıllar içerisinde giderek azaldığını belirtti. Otizm konusunda gerekli bilinç ve farkındalık oluşturulması halinde bu oranın daha da düşebileceğini ifade eden Kaymakam Sadettin Yücel "Bizlere düşen otizmli çocuklara ve ailelerine gerekli desteği sunarak yanlarında olmaktır. Bu amaçla Kuşadası'nda kurulan derneğimiz çağa en uygun araçlarla bunu gerçekleştirmektedir. Otizmli bireylerimizin günlük yaşama her geçen gün daha fazla adapte olmalarını temenni ediyor, bu etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından otizmli çocukların tedavisinde "ney terapisi" yöntemini kullanan Neyzen Kerem Tufan bir dinleti verdi. Büyük beğeni alan dinletinin ardından müzik öğretmeni Tuğrul Öztürk'ten müzik eğitimi alan otizmli öğrenciler enstrümanlarının başına geçerek başarılı performanslar sergiledi. Etkinliğin sonunda Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak tarafından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'a, Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Aydın Sürer'e, Sıradışı Çocuklar kurucusu müzisyen Tuğrul Öztürk'e, Psikolojik Danışman Güven Kaya'ya ve Neyzen kerem Tufan'a teşekkür plaketi verildi.

Kuşadası Otizmin Farkındayız dedi
Kuşadası Otizmin Farkındayız dedi
Kuşadası Otizmin Farkındayız dedi
Kuşadası Otizmin Farkındayız dedi
Kuşadası Otizmin Farkındayız dedi
Kuşadası Otizmin Farkındayız dedi
Kuşadası Otizmin Farkındayız dedi

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Müzik, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası 'Otizmin Farkındayız' dedi - Son Dakika


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