Kuşadası otogarı bomboş kaldı - Son Dakika

Kuşadası otogarı bomboş kaldı
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Corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında iller arası otobüs seferlerine kısıtlama kararının getirilmesinin ardından Kuşadası'nda bulunan Otogarda sakinlik oluştu.
Corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında iller arası otobüs seferlerine kısıtlama kararının getirilmesinin ardından Kuşadası'nda bulunan Otogarda sakinlik oluştu.
Bazı otobüs firmalarının kepenk kapandığı görüldü. Corona virüs salgını sebebiyle şehir dışından gelen otobüslerden 10 ile 15 kişi arasında vatandaş indi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:40 Kaynak: İHA
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