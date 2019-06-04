Kuşadası plajları doldu, taştı
1 saat önce
Kuşadası plajları doldu, taştıAYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ramazan Bayramı'nda doluluk oranı yüzde yüzlere ulaştı.
Kuşadası
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 06:52 Kaynak: İHA
plajları doldu, taştı
AYDIN - Aydın
'ın Kuşadası ilçesinde Ramazan Bayramı
'nda doluluk oranı yüzde yüzlere ulaştı. 9 günlük tatil için Kuşadası'nı tercih edenler, özellikle plajlarda yoğunluk oluşturdu.
Cuma akşamından itibaren yola çıkan tatilciler Kuşadası'nın giriş ve çıkışlarında yoğun araç trafiği oluştururken, konaklama tesisleri de doldu. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava ve deniz sıcaklığını fırsat bilen tatilciler, denizin keyfini doyasıya yaşadı. Kuşadası'nda özellikle dünyaca ünlü Kadınlar Plajı ile Dilek Yarımadası Milli Parkı plajları tatilci akınına uğradı.
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