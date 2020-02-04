Kuşadası polisi asayiş ve trafik uygulaması yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası polisi asayiş ve trafik uygulaması yaptı - Son Dakika

Kuşadası polisi asayiş ve trafik uygulaması yaptı

27 dakika önce

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Büro Amirliği ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarında asayiş uygulaması yaptı.

Kuşadası polisi asayiş ve trafik uygulaması yaptı, System.String[]

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Büro Amirliği ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarında asayiş uygulaması yaptı.


İsmet İnönü bulvarı üzerinde yapılan uygulamaya Trafik Büro Amirliği ekipleri ve devriye ekipler katıldı. Durdurulan araçların sigorta ve genel muayenelerine bakıldı. Trafik yönünden sakıncası olanlara cezai işlem uygulandı. Asayiş ekipleri ise durdurulan araçlarda ki vatandaşların GBT'sine bakıldı. 1 saatlik uygulamada birçok sürücüye cezai işlem uygulandı. Polisi gören birkaç vatandaş kaçmak isterken orada bulunan Çarşı ve Mahalle Bekçilerine takıldı. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:01 Kaynak: İHA
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