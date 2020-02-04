Kuşadası polisi asayiş ve trafik uygulaması yaptı - Son Dakika

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Büro Amirliği ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarında asayiş uygulaması yaptı.



İsmet İnönü bulvarı üzerinde yapılan uygulamaya Trafik Büro Amirliği ekipleri ve devriye ekipler katıldı. Durdurulan araçların sigorta ve genel muayenelerine bakıldı. Trafik yönünden sakıncası olanlara cezai işlem uygulandı. Asayiş ekipleri ise durdurulan araçlarda ki vatandaşların GBT'sine bakıldı. 1 saatlik uygulamada birçok sürücüye cezai işlem uygulandı. Polisi gören birkaç vatandaş kaçmak isterken orada bulunan Çarşı ve Mahalle Bekçilerine takıldı. - AYDIN