Kuşadası polisinden 15 ayrı noktada korona virüs denetimi - Son Dakika

Kuşadası polisinden 15 ayrı noktada korona virüs denetimi

Kuşadası polisinden 15 ayrı noktada korona virüs denetimi Kuşadası Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuşadası'nın çeşitli cadde ve sokakları ile mahallelerinde korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor.

Kuşadası polisinden 15 ayrı noktada korona virüs denetimi

AYDIN - Kuşadası Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuşadası'nın çeşitli cadde ve sokakları ile mahallelerinde korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ve bekçilerin katıldığı denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında denetim yapılırken, ekipler Kuşadalıların yanı sıra tatilcilere de çeşitli uyarılarda bulunuyor. 15 ayrı noktada ana caddeler ağırlıklı olmak üzere gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinin periyodik olarak devam edeceği açıklandı.

Bu arada, Kuşadası polisi ayrıca denetimlerini Kuşadası'nın giriş ve çıkışlarında da sürdürüyor. Oluşturulan uygulama noktalarında şehre giriş ve çıkış yapan araçları denetleyen polis ekipleri, maske, hijyen ve sosyal mesafeye yönelik denetimler yaparken, vatandaşları da korona virüs ve alınan önlemler konusunda bilgilendiriyor.

Kuşadası polisinden 15 ayrı noktada korona virüs denetimi

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Polis, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası polisinden 15 ayrı noktada korona virüs denetimi - Son Dakika

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