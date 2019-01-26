Son Dakika Haberleri: Kuşadası Polisinden Uyuşturucu Baskını

Kuşadası Polisinden Uyuşturucu Baskını

31 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin uyuşturucu sattığı iddia edilen bir şüphelinin adresine yaptığı baskında 3 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası Polisinden Uyuşturucu Baskını, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin uyuşturucu sattığı iddia edilen bir şüphelinin adresine yaptığı baskında 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı takip ve çalışmalarda; uyuşturucu madde sattığı belirlenen Ç.C.'nin (35) ikameti tespit edildi. Fiziki takip sonucu şahsın evde olduğunun tespit edilmesinden sonra Cami Kebir Mahallesinde bulunan ikamete operasyon gerçekleştirildi.

Evde bulunan 3 erkek şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ç.C.(35), K.K. (25) ve İ.K.D.(30) isimli şüphelilerden Ç.C.'nin GBT sorgulamasında Çorum Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "yaralama ve hırsızlık mali satın alma" suçlarından arandığı tespit edildi. Evde yapılan aramada 5 ayrı fiseklenmiş şekilde toplam 4.58 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 2 adet extacsy uyuşturucu hap, 2 adet silah ve silahlara ait 22 adet fişek geçirildi. İfadelerine başvurulan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:45 Kaynak: İHA

Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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