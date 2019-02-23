Kuşadası Polisinden Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
42 dakika önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin şüphe üzerinde durduğu araçta bulunan ve üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde, polisin şüphe üzerinde durduğu araçta bulunan ve üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerinin aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda plakası tespit edilen şüpheli araç liman önünde durduruldu. Araç
içerisinde bulunan Ö.B.Y. (31), Ç.P. (31) ve G.D.(20) isimli kişilerin yapılan üst aramalarında Ö.B.Y. üzerinden 2.60 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, Ç.P. üzerinden 4.20 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ve 1.10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli işlemler başlatıldı. - AYDIN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:33 Kaynak: İHA
Bankalar Birliği Başkanı: Kulüplerin Nakit Akışkanlıklarını Düzenlemek İstiyoruz
Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı
Mersin'de İşçi Minibüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 15 Yaralı
Otobüsün Altına Giren Vatandaş, Polise Zor Anlar Yaşattı