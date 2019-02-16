Son Dakika Haberleri: Kuşadası Polisinden Uyuşturucu Satışı Yapılan Eve Baskın: 2 Gözaltı

Kuşadası Polisinden Uyuşturucu Satışı Yapılan Eve Baskın: 2 Gözaltı

56 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen eve düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası Polisinden Uyuşturucu Satışı Yapılan Eve Baskın: 2 Gözaltı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen eve düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile etkin mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalarda Kadınlar Denizi Mahallesinde bir evde uyuşturucu madde satıldığı tespit edildi. Şahısların evde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine ev ve çevresinde gerekli tedbirler alınarak eve operasyon gerçekleştirildi. Evde bulunan V.P. ve S.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada V.P'nin 2 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edildi.

Evde yapılan aramada ise zulalanmış şekilde 24.86 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi,1 adet silah ve silaha ait 2 fişek ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:47 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu Çetesi Çökertildi! Aralarında Bir de Muhbir Polis Var Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 2 Erkeğin HIV Virüsü Taşıdıkları Ortaya Çıktı

Kız Çocuğu, Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Silahla Vurarak Öldürdü Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 19:43:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası Polisinden Uyuşturucu Satışı Yapılan Eve Baskın: 2 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]