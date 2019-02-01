Kuşadası Projesi Lonely Planet'da!

İlk etabı tamamlanan projenin Kuşadası'nda yarattığı dönüşüm şimdiden turistlerin ilgisini çekiyor. Lonely Planet, Traveller, Travel and Leisure gibi dünyaca ünlü seyahat yayınlarında yer aldı.

Tüm dünyada renklerin gücüyle yaşamları iyileştirmeyi hedefleyen "Renklendir Hayatı" projesi Türkiye'de Marshall tarafından 2010 yılından bu yana sürdürülüyor.

Projenin Türkiye'deki 7'nci durağı olan Kuşadası ayağı Venuart Grubu'nun girişimi ve Kuşadası Belediyesi iş birliği ile yürütülüyor. Proje kapsamında ilçeye hakim konumdaki Tepe Mahallesi'nde yer alan 401 ev Marshall ile renkleniyor.

"RENKLENDİR HAYATI" PROJESİ NEDİR?

İnsanların hayatına renk ve estetik katmadaki uzmanlığını yansıtan "Renklendir Hayatı" projesi Türkiye'de 2010 yılında Kadıköy Ayrılık Çeşmesi Sokağı'ndaki çalışmayla başladı. Daha sonra Yıldız Sarayı, Manisa'nın Kula ilçesi, Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi, Kastamonu ve Hatay'da Kırk Asırlık Türk Yurdu Sokağı'nda uygulanan proje şimdi de Venuart Grubu ve Kuşadası Belediyesi ile yapılan işbirliği sayesinde Kuşadası'nda hayata geçirildi.

Dünyada 'Renklendir Hayatı' çerçevesinde bugüne kadar 2.300'e yakın proje gerçekleştirildi. Bu projeler için 1,3 milyon litreyi aşkın boya kullanıldı. 12 bin gönüllü ile yürütülen projeler 81 milyondan fazla kişiye fayda sağladı. 'Renklendir Hayatı' özellikle gönüllü grupların ilgisi ve belediyeler tarafından büyük takdirle karşılanıyor.