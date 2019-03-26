Kuşadası Protokol Üyeleri Bir Araya Geldi
1 saat önce
Kuşadası protokolünün üyeleri, Kuşadası Devlet Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen bir kahvaltıda buluştu.
Kuşadası
protokolünün üyeleri, Kuşadası Devlet Hastanesi
ev sahipliğinde düzenlenen bir kahvaltıda buluştu.
Kahvaltıya Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel
, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı
, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, ADÜ Turizm Fakültesi Dekanı Öğretim Görevlisi Aziz Bostan, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Jandarma
Komutanı Aykut Kuş, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım ile diğer protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı görev yaptığı beş yıllık süre içerisinde Kuşadası'ndaki tüm resmi kurumlarla uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek tüm kurum amirleri ve yöneticilerine teşekkür etti. Kaymakam Yücel ise Kuşadası'na verdiği hizmetten dolayı Başkan Kayalı'ya teşekkür ederek kendilerinin Kuşadası'nı daha iyi bir noktaya gelmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:20 Kaynak: İHA
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