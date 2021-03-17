Kuşadası, Rus turistleri bekliyor - Son Dakika

Kuşadası, Rus turistleri bekliyor

17.03.2021 16:26

Kuşadası, Rus turistleri bekliyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yurt dışında tatil yapmak isteyen Ruslar için kısıtlama getirmeyeceğini duyurması, Kuşadalı turizmciler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Kuşadası, Rus turistleri bekliyor

AYDIN - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yurt dışında tatil yapmak isteyen Ruslar için kısıtlama getirmeyeceğini duyurması, Kuşadalı turizmciler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Rusya'da yaşanan gelişmeyi öngörerek bu yıl fuar takvimine Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'nı da dahil eden Kuşadası Belediyesi, tanıtım çalışmalarının yönünü Rusya pazarına çevirdi. Başkan Putin'in açıklaması sonrasında uluslararası turizm sektörünü yakından takip eden Kuşadası Belediyesi, 2021 MITT fuarında ilgi odağı oldu. Tanıtım faaliyetlerini Ukrayna Turizm Fuarı ile sürdürecek olan Kuşadası Belediyesi, kente daha fazla Rus turist çekebilmek için birebir tanıtım çalışmalarına da ağırlık verecek.

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren turizmciler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yurt dışında tatil yapmak isteyen Ruslar için kısıtlama getirmeyeceğini duyurması ile rahat bir nefes alırken Kuşadası Belediyesi tanıtım çalışmalarında Rusya pazarına ağırlık verdi. Kuşadası Belediyesi, Rusya'nın başkenti Moskova'da 27. kez kapılarını açan Uluslararası Turizm Fuarı MITT'e katılarak kentin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler ile konaklama olanaklarının tanıtımını yapmaya başladı.

"İkinci durak Ukrayna olacak"

18 Mart'ta sona erecek Moskova Fuarı'nın ardından 24-26 Mart tarihleri arasında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek olan Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'na katılacak olan Kuşadası Belediyesi, kenti tüm yönleriyle tanıtmak için etkin bir çalışma yürütecek. Kuşadalı turizmcilerle iş birliği içerisinde sürdürülen tanıtım çalışmaları ile Kuşadası'nın 2021 sezonunda, geçmiş yıllara kıyasla çok daha fazla Rus ve Ukraynalı turist ağırlaması bekleniyor. Öncülük ettiği fuarların yanı sıra Rusya ve Ukrayna pazarına yönelik diğer tanıtım çalışmalarına da ağırlık verecek olan Kuşadası Belediyesi'nin faaliyetleri turizmciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

"Güvenli tatilin adresi Kuşadası"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Rusya'dan yapılan açıklamanın, beklenen bir durum olduğunu belirterek "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılan açıklama ülkemize Rusya'dan gelen turist sayısını artıracaktır. Bu da pandemi nedeniyle zor günler geçiren turizmcilerimizi önemli ölçüde rahatlatacaktır. Kuşadası Belediyesi olarak öngördüğümüz bu gelişme öncesinde tanıtım faaliyetlerimizin yönünü Rusya pazarına çevirerek fuar takvimimize bu yıl Moskova Turizm Fuarı'nı da dahil etme kararı almıştık. Fuarda açtığımız stantta turizmcilerimizin Rusya'nın turizm profesyonelleri ile bir araya gelmesine öncülük ediyoruz. Moskova'nın ardından Kiev'de düzenlenecek turizm fuarına da katılarak kentimizi tanıtacağız. Bir yandan turizmcilerimizle iş birliği içerisinde tanıtım faaliyetlerimizi sürdürürken bir yandan da kentimizi pandemi tedbirlerinin en üst seviyede alındığı 'güvenli turizm bölgesi' haline getirmek için çalışma yürütüyoruz" dedi.

Kuşadası, Rus turistleri bekliyor
Kuşadası, Rus turistleri bekliyor
Kuşadası, Rus turistleri bekliyor
Kuşadası, Rus turistleri bekliyor

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Kuşadası, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası, Rus turistleri bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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