Kuşadası sağanak yağıaşa teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası sağanak yağıaşa teslim oldu - Son Dakika

Kuşadası sağanak yağıaşa teslim oldu

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kuşadası sağanak yağıaşa teslim oldu, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.


Kuşadası, öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağmura teslim oldu. Sağanak yağış ve fırtına ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Söke-Kuşadası kara yolu trafiğinde zaman zaman aksamalar meydana geldi. Biriken yağmur suları, Yeni Aydın yolu kavşağı, Otogar Kavşağı ile Kuşadası Ticaret Odası ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önündeki yolların bazı bölümlerini göle çevirdi. Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:31 Kaynak: İHA
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