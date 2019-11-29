Son Dakika Haberleri: Kuşadası sağanak yağışa teslim oldu.
Son Dakika Güncel Kuşadası sağanak yağışa teslim oldu. - Son Dakika

Kuşadası sağanak yağışa teslim oldu.

6 saat önce

Aydın'da, öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, Kuşadası'nda yaşamı olumsuz etkiledi.

Kuşadası sağanak yağışa teslim oldu., System.String[]

Aydın'da, öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, Kuşadası'nda yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollar kapanırken bazı yollar göle döndü.


Kuşadası'nda öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ile Kuşadası Ticaret Odası önünde yolun karşılıklı bölümleri göle çevirdi. Otogar Kavşağı ve Marina yolunda zaman zaman aksamalara neden olurken Siteler bölgesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.


Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyük şehir Belediyesi tarafından oluşan ekipler yağmur suları nedeniyle kapanan yolları trafiğe açtı, yolda kalan araçlara yardım etti. - AYDIN

Kuşadası Ticaret Odası, Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:37 Kaynak: İHA
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