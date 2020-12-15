Kuşadası sağanak yağmura teslim olmadı - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları, bir süredir kenti etkisi altına alan sağanakta su baskınlarının yaşanmasının önüne geçti.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Başkan Ömer Günel'in göreve geldiği günden itibaren Kuşadası'nın farklı noktalarına bugüne kadar 15 bin metrenin üzerinde yağmur suyu hattı döşendi.

Kuşadası'nda son 25 yılın en kuvvetli sağanak yağmuru etkili oldu. Aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanakta, Kuşadası'nda metrekareye ortalama 78 kilogram yağmur düştü. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde kent merkezinde olumsuzluk yaşanmadı. Gündüz saatlerinde başlayan ve gece boyunca şiddetini artıran sağanak, vatandaşlara 2002 yılında yaşanan sel felaketini hatırlattı. O dönemde meydana gelen selde kent merkezinde 400'e yakın iş yerini su basmış, caddeler üzerinde park halinde olan araçlar birbirlerinin üstüne çıkmıştı. 5 saat boyunca şehirde trafik kapanmış, kentte ticari yaşam ancak 1 ay sonra normale dönebilmişti.

2002 yılının aksine, Kuşadası bu kez aynı kabusu görmedi. Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından başlatılan altyapı seferberliğinde Kuşadası'nın farklı noktalarına bugüne kader 15 bin metrenin üzerinde yağmur suyu hattı döşendi. Münferit olarak İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana gelen su baskınına belediye ekipleri anında müdahale etti. Şehirde en ciddi sorun yine Karayolları 2'inci Bölge Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluğundaki Otogar Kavşağı ile Ticaret Odası arasındaki çevre yolunda meydana geldi. Her sağanakta gölete dönüşen yolda seyir halindeki araçlar suda kaldı. Araç sürücülerinin yardımına Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediye ekipleri koştu. Yağmur sularının getirdiği taş ve çamurlar Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Ekiplerince temizlenerek yollar trafiğe açıldı. - AYDIN