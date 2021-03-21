Kuşadası Sahil Güvenlik'ten "Dinamik Denetim" - Son Dakika

Kuşadası Sahil Güvenlik'ten "Dinamik Denetim"

21.03.2021 21:32
Kuşadası Sahil Güvenlik'ten

Bir yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ederken diğer yandan kontrollü normalleşmeyi sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığının yayınladığı "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında tüm kamu kurumları maske, mesafe ve hijyen denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bir yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ederken diğer yandan kontrollü normalleşmeyi sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığının yayınladığı "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında tüm kamu kurumları maske, mesafe ve hijyen denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren kurumlardan biri olan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler de hafta sonu Kuşadası'nda hem denizde hem karada denetimler gerçekleştirdi.

Kontrollü normalleşme döneminde İçişleri Bakanlığı emri ile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı ekipler hafta sonu Kuşadası genelinde denetim çalışması yaptı. İçişleri Bakanlığının genelgesine göre yeni olumsuzluklar ve vaka artışı yaşanmaması için Kuşadası Sahil Güvenlik ekipleri hem açıkta seyreden hem de kıyıda bağlı olan yat ve teknelerde maske, mesafe, hijyen denetimleri yaptı.

Güvercinada girişinde bağlı gezi teknelerinin yanı sıra yat limanında bağlı yatları da denetleyen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde seyir halindeki tekne ve yatları da denetledi. Sahil Güvenlik ekipleri, yat ve tekne çalışanlarının yanı sıra müşterilerin de maske, mesafe ve hijyen uygunluklarına bakarken, kimlik kontrolü de gerçekleştirdi. - AYDIN

Kuşadası Sahil Güvenlik'ten Dinamik Denetim
Kuşadası Sahil Güvenlik'ten Dinamik Denetim
Kuşadası Sahil Güvenlik'ten Dinamik Denetim
Kuşadası Sahil Güvenlik'ten Dinamik Denetim

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Kuşadası, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası Sahil Güvenlik'ten 'Dinamik Denetim' - Son Dakika


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