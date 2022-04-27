Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu

27.04.2022 00:05
Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu

AYDIN'ın Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu.

AYDIN'ın Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu. Polisin kimliğini belirlemek için çalışma başlattığı cesedin, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken lastik botun batması sonucu boğulan Suriyeli göçmenlerden birine ait olduğu değerlendiriliyor.

Kuşadası'nın Yılancı Burnu sahilinde akşam saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, kıyıda hareketsiz halde yatan erkek cesedini fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cesedin üzerinde yapılan aramada cüzdan, cep telefonu ve bir miktar döviz bulundu. Polisin kimliğini belirlemek için çalışma başlattığı cesedin, Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışırken bindiği lastik botun batması sonucu boğulan Suriyeli kaçak göçmenlerden birine ait olduğu değerlendiriliyor.


Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu
Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu
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Yunanistan, Suriyeli, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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