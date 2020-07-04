Kuşadası salgın sonrası ilk kez moral buldu - Son Dakika

Kuşadası salgın sonrası ilk kez moral buldu

Kuşadası'nda salgın sonrası yeni dönemde ilk etkinlik yüzleri güldürdü

AYDIN - Kuşadası Belediyesi tarafından koronavirüs salgını sonrası 1 Haziran'da başlayan yeni dönemde gerçekleştirilen ilk yaz konseri yüzleri güldürdü. Kalabalık bir vatandaş topluluğunun izlediği ve sosyal mesafe kurallarının geçerli olduğu konserde aylar sonra ilk kez iş yapan Kuşadası esnafının yüzü güldü.

Kuşadası Belediyesi tarafından sezon başında yenilenen Balıkçılar Meydanı'nda düzenlenen " İçinden Mey Geçen Şarkılar " isimli konserde Mehtap Meral sahne aldı. Aylar sonra ilk kez bir yaz etkinliğinde bir araya gelen vatandaşlar ve yerli tatilciler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak balıkçılar meydanı esnafı tarafından hazırlanan masalarda yerlerini aldı ve tüm masaları doldurdu. Korona virüs salgını sonrası zor günler geçiren turizm esnafı ilk kez iş yaparken, yüzleri de güldü.

Etkinliği, vatandaşlar ve tatilcilerin yanı sıra Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan vatandaşların arasında izledi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Mehtap Meral, söylediği şarkılarla vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı ve salgın sonrası süreç için moral verdi. Sezonun ilk etkinliğinde sahneye çıkan Mehtap Meral'e böylesine önemli bir günde Kuşadası esnafına verdiği katkı için teşekkür edip, çiçek ve plaket veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, " Yenilenen Balıkçılar Meydanımızda, "İçinden Mey Geçen Şarkılar" ile Mehtap Meral bizlerle birlikte oldu. Katılım gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, esnafımıza bol kazançlar diliyorum. Bu ve benzer etkinlikleri esnafımıza, turizmcimize moral olması açısından çok önemsiyorum. Bu akşam gösterilen ilgi ve esnafımızın mutluluğu beni daha da çok sevindirdi " dedi.