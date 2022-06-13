Kuşadası Sokak Festivali, 21 ülkeden gelen yüz binlerce turiste muhteşem anlar yaşattı

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından Ayhan Sicimoğlu'nun katılımıyla düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali Rio, Madrid, Meksika karnavallarını aratmadı. Ege'ye ve Kuşadası'na has yöresel lezzetleri sokak müziği, sokak sanatları ve sokak eğlencesi ile birleştirerek kentte karnaval havası estiren Kuşadası Sokak Festivali'nin açılışı nedeniyle binlerce kişinin katıldığı bir kortej yürüyüşü gerçekleşti. Derneklerin, vakıfların, dans okullarının, jonglörlerin, orkestraların ve gösteri topluluklarının birbirinden ilginç ve renkli kostümlerle katıldığı kortej yürüyüşü büyük ilgi gördü. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de KUSAV Başkanı Levent Köylü, Ayhan Sicimoğluile birlikte yer aldığı festival yürüyüşüne turistlerin de ilgisi büyüktü.

"TÜRKİYE YENİ BİR FESTİVAL KAZANDI"

Kuşadası Sokak Festivali'nin ilk günü dünyaca ünlü sokak müziği grubu Light in Babylon konseri yapılırken, ikinci günü Ayhan Sicimoğlu muhteşem bir sokak konseri verdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nda bir ilke daha imza atmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek "Festivaller kenti Kuşadası olarak yine kendimize yakışanı yapıyor ve modern bir turizm kenti olmanın gereği olarak 'Kuşadası Sokak Festivali' markasıyla lezzeti, sanatı, müziği ve eğlenceyi sokağa taşıyoruz. Sadece Kuşadası değil, Türkiye yeni bir festival kazandı. Festivalimiz pazar akşamına kadar büyük bir keyif içerisinde devam edecek. Ege ve Kuşadası mutfağının tadını çıkarın. Festivalimizin dopdolu, ilginç ve sıra dışı içeriği ile hem Kuşadalı hemşehrilerimize hem de kentimizi ziyaret eden yerli, yabancı konuklarımıza çok iyi geleceğini biliyoruz. Festivalin düzenlenmesine katkı sunan tüm paydaşlara ve Kuşadası Belediyesi'ndeki ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Ayhan Sicimoğlu ise, "Kuşadalılar Ömer Günel gibi bir belediye başkanına sahip olduğu için çok şanslı. Festivalimiz Ege'ye ve Kuşadası'na has yöresel lezzetleri sokak müziği, sokak sanatları ve sokak eğlencesi ile birleştiriyor. Festivalimizi ilerleyen yıllarda daha da geliştireceğiz" diye konuştu.

KUSAV Başkanı Levent Köylü de, "Kuşadası Sokak Festivali'ni değerli Başkanımız Ömer Günel ve Ayhan Sicimoğlu'nun katılımıyla bugün başlattık. Tüm Kuşadalılar üç gün boyunca bol lezzetli ve eğlenceli günler geçirecek" dedi.

LIGHT IN BABYLON RÜZGÂR GİBİ ESTİ

Başkan Ömer Günel'in konuşmasının ardından sahneye çıkan Light in Babylon ise festivalin açılış coşkusunu zirveye taşıdı. Farklı etnik köken ve kültürden sokak müzisyenlerinin yollarının 2010 yılında İstanbul'da kesişmesinin ardından kurulan Light in Babylon grubu Arap, İran, Türk ve İspanyol ezgileri ile yoğrulmuş birbirinden güzel şarkıları ile festival katılımcılarına müzik ziyafeti yaşattı.

TÜRKİYE'NİN İLK SOKAK FESTİVALİ

Türkiye'de ilk kez Kuşadası'nda gerçekleşen sokak festivali 12 Haziran gecesi sona erecek. Kuşadası Sokak Festivali"Lezzet Sokakta", "Eğlence Sokakta", "Müzik Sokakta" ve "Sanat Sokakta" başlıklarında hazırlanan dopdolu programı ile kendi alanında tanınmış müzisyenleri, aşçıları, şefleri, sanatçıları, dansçıları ve konuşmacıları ağırlayacak. Festival, ziyaretçilerine bir yandan Ege ve Kuşadası mutfağının özgün lezzetlerini tatma fırsatı sunarken bir yandan da konserler, sokak gösterileri, söyleşiler, atölyeler ve tadım etkinlikleri ile renklenecek.

LEZZET ŞÖLENİ YAŞANDI

Kuşadası Sokak Festivali kapsamında kentin 8 farklı noktasında lezzet durakları kuruldu. Festival katılımcıları, aldıkları biletler ile lezzet turlarına katılarak Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Kuşadası Aşçılar Derneği'nin danışmanlığında hazırlanan yöresel yemeklerin tadına baktı. Lezzet turları kapsamında Kervansaray'da incir banma, Kale Kapısı'nda kese yoğurdu ile kuru biber ve Ege otlu mücver, Kaya Şavkay Meydanı'nda kabak çiçeği dolması, Sevgi Sokak'ta iç bakla, ArkeoPark'ta yuvalama ile kuzu etli şevketi bostan, Heykel Sokak'ta keşkek ve bolama, Bülent Ecevit Parkı'nda incir uyutması, Güvercinada'da ise kalburabastı servis edildi.

MÜZİK VE EĞLENCE SOKAĞA TAŞTI

Kuşadası'nın 7 farklı noktasında kurulan sahnelerde Samos Rembetiko Müzik, Kerimcan Temel, Yusuf Gülerhepşen, Emre Dinler, Sercan Özkaratufan, Ege Kabalak, Melih Gezmen, Rumeli Bandosu, Lefkoşa Ritmorkestra Grubu, Bate Bumbo, Violinist Kate dönüşümlü olarak performans sergiledi. Samos Dans Grubu, Latin Dans, Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Zeybek Ekibi, City Circus, Tea Party, Pinions, Mirror Family, Samba Steps, Pandomim, Uçan Canlı Heykel, Hip Hop, Roman Havası, Çınarköy Zeybek Ekibi, Lefkoşa Engelsiz Modern Dans Ekibi, Lefkoşa Studio 21 tarafından sergilenen gösteriler ise katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

AYHAN SİCİMOĞLU VE LATİN ALL STARS COŞTURDU

Kuşadası Sokak Festivali'nin ikinci günü Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars konseri ile devam etti. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nı dolduran dinleyiciler Latin All Stars tarafından seslendirilen birbirinden güzel şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlendi.

DEV KAZANDA PİLAV PİŞİRİLDİ

Kuşadası Sokak Festivali'nin son günü olan 12 Haziran'da Aşçılar Federasyonu'na bağlı profesyonel şefler tarafından 4 tonluk dev kazanda pişirilen etli nohutlu bulgur pilavı katılımcılara ikram edildi. Kentin merkezi noktalarında ise gün boyunca sokak konserleri ve gösterileri düzenlendi.