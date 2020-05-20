Kuşadası sokaklarında 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika

Kuşadası sokaklarında 19 Mayıs coşkusu

Türkiye'de,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle evlerde ve balkonlarda kutlanırken, Kuşadası Belediyesi kent sakinlerinin bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilmesi için bando ve DJ eşliğinde bir program düzenledi.

Kuşadası sokaklarında 19 Mayıs coşkusu, System.String[]

Türkiye'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle evlerde ve balkonlarda kutlanırken, Kuşadası Belediyesi kent sakinlerinin bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilmesi için bando ve DJ eşliğinde bir program düzenledi.


Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programı kapsamında Kuşadası Belediye Bandosu gün boyu tüm mahalleleri dolaşarak sevilen marşları ve ezgileri seslendirdi. Bando ile eşzamanlı olarak DJ Özgür Özmavi de farklı mahallelerde gençlere sevdikleri şarkılar ile bayram coşkusunu yaşattı.


Kese Dağı'ndan İstiklal Marşı yayını ve havai fişek gösterisi


Öğlen saatlerinde başlayan konser programı, gün boyu devam etti. Konser programının ardından saat 21.00'da Kese Dağı'nda bulunan Atatürk Heykeli'nden İstiklal Marşı yayını ve havai fişek gösterisi yapıldı.Evlerini günler öncesinden Kuşadası Belediyesi tarafından hediye edilen Türk Bayrakları ile donatan Kuşadalılar ise balkonlarından İstiklal Marşı'na hep bir ağızdan eşlik etti.


"19 Mayıs özgür ve bağımsız yaşama iradesinin simgesidir"


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıktığı 19 Mayıs'ın Türk milletinin özgür ve bağımsız yaşama iradesinin simgesi olduğunu belirterek "Yaşanan pandemi nedeniyle bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı alanlarda, yan yana, omuz omuza kutlayamadık. Ancak sağlıklı bir gelecek için evlerinde kalan Kuşadalı hemşehrilerimizin bayram coşkusuna ortak olmak için bir program düzenledik. Yaşanan bu zor günleri sağ salim atlattıktan sonra hep birlikte yine yan yana olacağız. Saat 21.00'da tüm hemşehrilerimizi evlerinden ve balkonlarından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum" dedi. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Kuşadası, 19 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 12:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası sokaklarında 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika

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