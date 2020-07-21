Kuşadası Ticaret Odası, Alman seyahat acentelerinin ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika

Kuşadası Ticaret Odası, Alman seyahat acentelerinin ziyaretini değerlendirdi

Almanya'nın önde gelen seyahat acentelerinin temsilcileri Kuşadası ve çevresini gezdi, incelemelerde bulundu.

Almanya'nın önde gelen seyahat acentelerinin temsilcileri Kuşadası ve çevresini gezdi, incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) organizasyonunda ve SunExpress Havayolu sponsorluğunda, Almanya'nın farklı şehirlerinden 40'a yakın tur operatörü temsilcisi ve Alman dergisi Touristik Aktuell yetkilileri üç gün süreyle Kuşadası'nda ağırlandı.

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Alman tur operatörlerinin temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile birlikte kentteki 5 yıldızlı otelleri gezerek, işletmelerin yetkililerinden korona virüse karşı alınan önlemler hakkında bilgi aldı ve tesislere tam not verdi.

KUTO'dan tanıtım materyalleri desteği

Touristik Aktuell dergisi tarafından seçilen Almanya'nın önde gelen tur operatörleri temsilcilerinin ağırlanmasında, Kuşadası Ticaret Odası'da tanıtım materyalleri ile destek verdi. Oda tarafından, tüm katılımcılara Kuşadası Prestij kitabı ve Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlanan çeşitli tanıtım materyallerinden oluşan birer çanta hazırlanarak hediye edildi. Kuşadası'nın tanıtımına çok önem verdiklerini her zaman dile getiren Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "İçinde bulunulan süreçte güven çok önemli. Sağlıkla ilgili alınan tedbirlerin yerinde incelenmesi ve bölgemizin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtılması açısından da çok önemli olan bu organizasyona biz de Oda olarak tanıtım materyallerimizle destek verdik. Alman tur operatörlerinin bölgemizde ağırlanmasını üstlenen Korumar Ephesus Beach & Spa Resort ve Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Sayın Tacettin Özden'e ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kuşadası ve Selçuk Belediyelerinin de yemek desteği verdiği acentelerin bölge ziyareti, alınan önlemlerin yerinde görülmesiyle birlikte, Alman pazarının engelsiz bir şekilde açılması açısından önem taşıyor. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 08:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası Ticaret Odası, Alman seyahat acentelerinin ziyaretini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi
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