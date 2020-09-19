- Kuşadası Ticaret Odası Başkanı sezonu değerlendirdi

"Turizmde yüzde 65 ciro kaybı yaşanacak "

" Belarus, Rusya ve İngiltere pazarları Kuşadası turizmine ayakta tuttu "

AYDIN - Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, salgın süreciyle birlikte turizm sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte Kuşadası'ndaki otellerin yarısının yarı kapasiteyle ve "Güvenli Turizm Serfikası" alarak açıldığını kaydeden KUTO Başkanı Akdoğan, bu yıl turizmde yüzde 65 ciro kaybı yaşanacağını belirterek, ayrıca 20 günde bir yapılan denetimler sonucu ceza kesilmesinin yanlış olduğunu ve sektöre darbe vurduğunu söyledi.

Salgın sürecinin henüz bitmediğine dikkati çeken Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, "Korona virüs süreci henüz bitmiş değil, devam ediyor. Bu süreçte Kuşadası'nda otellerin yarısı açıldı, yarısı açılmadı. Açabilen oteller kısmen iş yaptı. Tüm Türkiye'de turizm sektöründe salgından dolayı yüzde 65 civarında ciro kaybı yaşanacak. Yani turizm piyasası geçen seneye göre yüzde 65 civarında daha düşük iş yapacak. En azından yüzde 35-40 da olsa turizme katkısı oldu. Bir sıfırdan iyidir misali. Belarus, Rusya, İngiltere gibi seyahat izni veren ülkelerden gelen turistler var. Son dönemde Bulgaristan'dan gelen turistler var ama son dakika rezervasyonları. Fiyatlar olduğundan daha düşük. Bu sene yüzde 65 yerli turist, yüzde 35 yabancı turist ağırladık" dedi.

" Denetimin ucu kaçtı "

Güvenlik Turizm Sertifikası konusunda da açıklamalar yapan Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, "Oteller, bakanlığın açıkladığı şirketlerden 'Güvenli Turizm Sertifikası' alıyor ve böyle faaliyet gösteriyor. Bakanlığın ayda bir yaptığı denetimler var. Sertifikayı veren şirket otellerde devamlı denetim yapıyor. Salgın döneminde oteller kurallara uyma konusunda en başarılı işletmeler. Fakat Turizm Bakanlığı böyle zor bir süreçte otel işletmecilerinin beklentisini karşılayamadı. Bu süreçte otellere acımasız cezalar kesildi. Turizm, kuralları uygulama konusunda elinden geleni yapan bir sektör. Bakanlığın bu süreçte cezalar kesmesi yanlış oldu. Kuşadası salgın dönemini en temiz geçiren ilçelerden biri." ifadelerini kullandı.

Kruvaziyer gemilerinin yaz aylarında uğrak yeri olan Kuşadası'nda bu sene Mart ayından önce birkaç geminin geldiğini, salgının Türkiye'de yayılmaya başlamasıyla yaz döneminde hiç kruvaziyer gemisinin uğramadığını ifade eden Akdoğan, "Gemilerin gelmesine bel bağlayan özellikle çarşı esnafımız zor günler geçiriyor. Esnaf bu sene iş yapamadı" diye konuştu.

'Ciroya göre devlet hibe desteği vermeli "

Risk devam ettiği için gelecek turizm sezonuna yönelik bir değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını kaydeden KUTO Başkanı Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Gelecek sene için bir öngörüde bulunamıyoruz. Salgın riski ortadan kalktığı zaman tam olarak normale dönülecek ve turizm sektörü de o zaman nefes alacak. İşletmeler kapalıyken çalışanların ödemelerinin kısa dönem çalışma ödenekleri ile yapılması işletmecilere çok faydalı oldu. Devletin otel işletmecilerine kredi desteği oldu ama sıfır geliri olan bir işletmeye kredi verdiğiniz zaman o krediyi geri ödemek zorundasınız. Borçlusunuz. Sıfır iş yapan işletmeler için kredi desteği çözüm değil. Turizm sektörüne devlet tarafından hibe desteği gerekir. Otellerin geçen seneki cirolarının en az yüzde 30'u civarında bir hibe desteği olursa o zaman sektör çok rahatlar. Büyük işletmelere de küçük işletmelere de kredi desteği, çalışma ödeneği eşit oranda verildi. Ciro baz alınarak bir destek paketinin hazırlanması lazım.