Kuşadası Ticaret Odası'nda Düzenlenen Ön Muhasebe Eğitimi Tamamlandı
1 saat önce
Kuşadası Ticaret Odası tarafından ücretsiz olarak düzenlenen ve yoğun talep gören "Bilgisayar Destekli Ön Muhasebe Eğitimi" tamamlandı.
Kuşadası Ticaret Odası
tarafından ücretsiz olarak düzenlenen ve yoğun talep gören "Bilgisayar
Destekli Ön Muhasebe Eğitimi" tamamlandı.
Günde iki saat olmak üzere 10 gün, toplam 20 saat süren eğitimde katılımcılar; muhasebe programı kullanarak cari, stok, banka hesapları takibi, fatura, irsaliye, çek ve senet modüllerini öğrendiler, ön muhasebeyle ilgili güncel hayatta karşılarına çıkacak konularda bilgi sahibi oldular.
Düzenledikleri ücretsiz eğitimler için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür eden ve yeniden açılmasını talep eden katılımcılar, SMMM Hediye Karakaya
tarafından verilen ve son derece verimli geçen eğitimin sonunda katılım belgelerini aldılar. - AYDIN
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:18 Kaynak: İHA
ATM'ler İçin Ödenen Kiralar Aylık 100 Bin Lirayı Buluyor
AK Partili Mustafa Tuna, CHP'li Mansur Yavaş'a Görevi Devretti
Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı
İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 94'ü Sayıldı! İşte İmamoğlu ile Yıldırım Arasındaki Fark