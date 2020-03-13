Kuşadası Ticaret Odası'ndan 'fahiş fiyat' uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kuşadası Ticaret Odası'ndan 'fahiş fiyat' uyarısı - Son Dakika Ekonomi

Kuşadası Ticaret Odası'ndan 'fahiş fiyat' uyarısı

6 saat önce

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelimelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı, 81 ildeki tüm Oda-Borsalarla birlikte disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını söyledi.

Kuşadası Ticaret Odası'ndan 'fahiş fiyat' uyarısı, System.String[]

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelimelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı, 81 ildeki tüm Oda-Borsalarla birlikte disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını söyledi.


KUTO Başkanı Akdoğan, " Kuşadası Ticaret Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı 5174 sayılı TOBB Kanunu Disiplin Yönetmeliği gereğince, bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Bilinmelidir ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi. - AYDIN

Kuşadası Ticaret Odası, Serdar Akdoğan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi

Son Dakika Haberleri
02:09 Yeniçeri: "1 milyar liralık bütçeyi yatırıma dönüştüreceğiz"
02:04 Hazine ve Maliye Bakanlığı, sanayi üretiminde ivmelenmenin devam ettiğini açıkladı
01:18 Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
00:54 ABD borsası ralli yaptı
00:04 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durdurulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 02:38:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası Ticaret Odası'ndan 'fahiş fiyat' uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]