Kuşadası Ticaret Odası'ndan 'fahiş fiyat' uyarısı

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelimelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı, 81 ildeki tüm Oda-Borsalarla birlikte disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını söyledi.



KUTO Başkanı Akdoğan, " Kuşadası Ticaret Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı 5174 sayılı TOBB Kanunu Disiplin Yönetmeliği gereğince, bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Bilinmelidir ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi. - AYDIN