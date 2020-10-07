Kuşadası Ticaret Odası tanıtım çalışmalarına pandemi sürerinde de devam etti - Son Dakika

Kuşadası Ticaret Odası tanıtım çalışmalarına pandemi sürerinde de devam etti

07.10.2020 09:31
Kuşadası Ticaret Odası tanıtım çalışmalarına pandemi sürerinde de devam etti, System.String[]

Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası tanıtımlarına sosyal medya üzerinden aralıksız devam ediyor.

Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası tanıtımlarına sosyal medya üzerinden aralıksız devam ediyor. Pandemi döneminde de, 1 Haziran itibarıyla geçilen kontrollü normalleşme süreciyle birlikte tanıtımlara ağırlık veren Kuşadası Ticaret Odası, sosyal medya üzerinden yaptığı nokta atışlarla tatilcileri Kuşadası'na davet etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve özellikle turizm sektörüne büyük darbe vuran Korona virüsün etkilerini biraz olsun gidermeyi amaçladıklarını belirten Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; normalleşme süreciyle birlikte özellikle iç pazarda ve sınır kapılarını açan ülkelerde tanıtımlara ağırlık verdiklerini, paylaşımlarda da sağlık kurallarına uyulması gerektiğini vurguladıklarını söyledi.

Akdoğan; büyük umutlarla başladığımız 2020 sezonunu, içinde bulunduğumuz süreçten dolayı ne yazık ki iyi geçirmedik. Çok geç başladığımız sezonda 1 Haziran'dan itibaren sosyal medya üzerinden tanıtımlara yoğun olarak devam ederek önce yerli konuklarımızı, sonrasında da sınır kapılarını açan ülkelerin vatandaşlarını ilçemize davet ettik. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları bölgeleri hedefleyerek çıktığımız sosyal medya reklamlarıyla kendilerini ilçemize davet ettik. Çarşılarımıza ve tüm sektörlere bir nebze olsun nefes aldırmayı amaçlayarak, bu kriz döneminde de çözümün bir parçası olmak için sürdürdüğümüz çalışmalarımıza, koşullar ne olursa olsun turizmin olmazsa olmazı tanıtıma ağırlık vererek devam ettik. Kuşadası Güvercin isimli sosyal medya sayfalarımızla 2016 yılı başından itibaren milyonlarca kişiye ulaşarak Kuşadası ismini tekrar hatırlattık. Takipçi sayısı 1 milyon 300 bine yaklaşan Kuşadası Güvercin sosyal medya sayfamızda bugüne kadar 390 milyon 532 bin reklam gösterimi, 57 milyon 633 bin 281 video Gösterimi gerçekleştirerek, 60 milyon 635 bin 774 toplam etkileşim aldık. Aynı isimli diğer sayfamızda da verdiğimiz reklamlarla haftada ortalama 347 bin gösterimle, 1500 profil ziyaretine ve 250 bin üzerinde erişime ulaşıyoruz" dedi.

Bu rakamlara ulaşmak için ciddi bütçeler ayırdıklarını söyleyen Akdoğan; üyelerimizin sıkıntılarını üst mercilere ileterek ekonomik ve finansal konularda çözüm bulma noktasında çalışmalarımıza devam ederken, bir taraftan da devam ettiğimiz tanıtım çalışmalarımızla üyelerimiz ve ilçemizin ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Biz Ticaret Odası olarak çağın gerekliliği ile birlikte ilklere öncelik ederek başladığımız sosyal medya üzerinden tanıtım çalışmalarımıza her koşulda, aralıksız devam ediyoruz. Turizmin olmazsa olmazı tanıtım ama her şeyin başı öncelikle sağlık, biz de tüm paylaşımlarımızda bu mesajı verdik. Tek temennimiz bu sürecin en kısa sürede bitmesi ve süreçle birlikte açılan yaraların bir an önce kapanması " dedi. - AYDIN

Kuşadası Ticaret Odası tanıtım çalışmalarına pandemi sürerinde de devam etti
Kuşadası Ticaret Odası tanıtım çalışmalarına pandemi sürerinde de devam etti

Kuşadası Ticaret Odası, Sosyal Medya, Kuşadası, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası Ticaret Odası tanıtım çalışmalarına pandemi sürerinde de devam etti - Son Dakika Ekonomi

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