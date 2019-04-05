Kuşadası Ticaret Odası, Ukrayna Uluslararası Turizm Fuarı'na Katıldı
46 dakika önce
Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası belediyesinin yer almadığı fuarlara katılarak farklı bölgelerde Kuşadası'nın tanıtımına katkıda bulunmaya devam ediyor.
Kuşadası Ticaret Odası
, Kuşadası belediyesinin yer almadığı fuarlara katılarak farklı bölgelerde Kuşadası'nın tanıtımına katkıda bulunmaya devam ediyor. Kiev
'de düzenlenen UITT Ukrayna
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılım sağlayarak Kuşadası'nın tanıtımını yapan Kuşadası Ticaret Odası, sosyal medya tanıtımlarının yanı sıra fuar tanıtımlarıyla da 2019 sezonunda Kuşadası'na daha fazla turist
gelmesini hedefliyor.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen fuara, Kültür ve Turizm Bakanlığı alanında yer alarak katılım sağlayan Kuşadası Ticaret Odası yönetimi tarafından ziyaretçilere Kuşadası'nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tanıtıldı ve fuar süresince Bakanlık standında Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlatılan Kuşadası tanıtım filmleri döndü. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:55 Kaynak: İHA
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