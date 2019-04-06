Son Dakika Haberleri: Kuşadası Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin 1. Yılı

Kuşadası Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin 1. Yılı

1 saat önce

Kuşadası ilçesinde, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin 1. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kuşadası Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin 1. Yılı, System.String[]
Kuşadası ilçesinde, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin 1. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kuşadası Devlet Hastanesi bünyesinde geçen yıl açılan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin 1. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte danışanlar tarafından şarkılar söylendi.

Programda danışanların kendi yaptığı el işi ürünler de satışa sunuldu.

Burada konuşma yapan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, emeği geçenlere teşekkür ederek kaymakamlık olarak destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ise doğru yolda olduklarını burada gördüklerini, bundan dolayı da mutlu olduğunu ifade etti.

Kuşadası Devlet Hastanesi Başhekimi Yusuf Kuyucu ise "Merkez sayesinde tedavinin yanında yüreklere de dokunmak onurlu bir hizmet verdiğimizin göstergesidir. Merkezimizin amacı danışanlarımızın tekrar birey olduklarını hatırlatmak, sosyal yaşamın içine girmelerini sağlamaktır. Ayrıca gözlerinin ışıldadığını görmektir." dedi.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi Süleyman Gündüz de poliklinik olarak 5 bin 657 hastaya bakıldığını, danışan sayısının ise 471 olduğunu söyledi.

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, İlçe Jandarma Komutan Vekili Aykut Kuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:19 Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Kuşadası, Sağlık
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