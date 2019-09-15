Son Dakika Haberleri: Kuşadası Triatlonu devam ediyor
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Kuşadası Triatlonu devam ediyor

1 saat önce

Türkiye Triatlon Federasyonunun, Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirdiği "Kuşadası Triatlonu" devam ediyor.

Kuşadası Triatlonu devam ediyor, System.String[]

Türkiye Triatlon Federasyonunun, Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirdiği "Kuşadası Triatlonu" devam ediyor.


Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi'ndeki Adagöl'de düzenlenen Kuşadası Triatlonu'na Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 500 sporcu katılıyor. Gün boyu süren müsabakalar sonunda "M3 Erkekler"de Taha Eren Coşkun, "M3 B Erkekler"de Türker Kemal Kıyak, "M3 Kadınlar"da Havin Duman, "Yıldız Erkekler"de Emirhan Çakır, "Yıldız Kadınlar"da Özlenen İpek Günad, "Genç A Erkekler"de Oktay Arıkan ve "Genç B Erkekler"de Kıvanç Şahinkaya birinci oldu. Kuşadası Triatlonu, "Elit Erkek", "Elit Kadın", "Yaş Grupları" ve "Paratriathlon" yarışları ile sona erecek. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:56 Kaynak: İHA
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