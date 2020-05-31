Kuşadası turizmi 1 Haziran'a hazır - Son Dakika

Kuşadası turizmi 1 Haziran'a hazır

Kuşadası turizmi 1 Haziran'a hazır Koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin başlangıcı olan 1 Haziran Pazartesi günü sahil ve deniz turizmi yasakları kalkıyor.

Kuşadası turizmi 1 Haziran'a hazır

AYDIN - Koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin başlangıcı olan 1 Haziran Pazartesi günü sahil ve deniz turizmi yasakları kalkıyor. Kuşadası'nda yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan otel ve plajların, sosyal mesafe ve yeni hijyen kurallarına göre düzenlemeleri büyük ölçüde tamamladı. Birçok otel 1 Haziran'da müşteri alımına başlarken, sosyal medyadan da yeni döneme ait reklamlar ve tanıtımlar paylaşmaya devam ediyorlar.

Ülkelerin birbiriyle sınırlarını kapatması ve kısıtlamalar nedeniyle kapanan otel ve plajlar, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin miladı olarak da kabul edilen 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle yeniden açılıyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda Çam Limanı'ndan Davutlar ve Güzelçamlı'ya kadar sahillerde otellerin büyük bir bölümü de 1 Haziran'dan itibaren başlayacak olan yeni döneme hazır hale getirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce hazırlıklar bitirilirken, işletmeciler 1 Haziran itibariyle hareketliliğin artmasını beklemeye başladı.

Kuşadası'nda 149 otel hizmet veriyor

Kuşadası'nda bakanlık işletme belgeli 9 bin 918 oda ve 20 bin 872 yatak kapasiteli toplam 62 otel ve tatil köyü ile yine işletme belgeli 1 marina, 1 kongre merkezi, 1 su parkı ve 6 restoran bulunuyor. Kuşadası merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı'da ayrıca 5 bin 961 oda ve 14 bin 81 yatak kapasiteli belediye belgesiyle işletilen 149 otel hizmet veriyor. Kuşadası'nda bakanlık ve belediye belgeli konaklama tesislerindeki toplam yatak sayısı ise 34 bin 953 olurken, toplamda 211 konaklama tesisinde 15 bin 879 oda bulunuyor.

Sosyal mesafe kurallarıyla sağlıklı turizm

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı kriterler ve 'Sağlıklı Turizm Sertifikası' programı çerçevesinde bütün oteller 1 Haziran'dan itibaren yeni hijyen ve sosyal mesafe kurallarına yönelik hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı ve sertifika için başvurular da başladı. Yeni dönemde tüm oteller girişte bütün müşteri ve çalışanlarının ateşini ölçecek. Ateşi ölçülen müşteriler, otel girişindeki dezenfektan tüneli ve termal kameralarla kontrolden geçecek. Birçok otelde artık odaları açan kart veya anahtar kullanılmayacak. Bazı oteller ise kartları tek kullanımlık olarak müşterilerine sunacak. Otel resepsiyonları görevli ve müşteri arasında camekanla kapatılıyor. Karekod sistemi kullanan müşterinin cep telefonuna yapılan yükleme ile müşteri resepsiyondaki bilgisayar ekranına cep telefonundaki karekodu okutarak, odasına giriş için sistemini aktif hale getirebilecek.

Odasına çıkan turist, kapıya hiç dokunmadan yine cep telefonundaki QR kodu okutunca kapı otomatik açılıyor. Oda içinde ise tüm elektronik düğmeleri ve klima QR kodla dokunmadan yönetiliyor. Odaya servis ve temizlik hizmeti istediğinde de cep telefonundaki butonlarla talebini elektronik ortamdan iletebiliyor. TV kumandaları tek kullanımlık paketler içinde. Yatak ve yastıklarda sıvı geçirmez tek kullanımlık alezler bulunuyor. Banyo ve odadaki diğer birçok eşya da yine tek kullanımlık paketler halinde sunuluyor. Otellerde en çok tartışma konusu olan açık büfe uygulaması devam edecek. Ancak müşteri eskiden olduğu gibi kaşık, kepçe veya maşa kullanarak yemeğini kendisi alamayacak. Restoran alanı da yine sosyal mesafe kurallarına uygun kırmızı uyarı çizgileriyle düzenlendi. Müşteri kırmızı çizgiyi geçmemek şartıyla, camekan koruması ardındaki otel görevlilerinden porsiyon halindeki yemeklerden istediğini söyleyecek. Eskiden 8 kişinin oturabildiği masa düzeni de 4 kişiye düşürüldü.

Otellerde girişten itibaren resepsiyon, lobi, asansör içleri, restoranlar, barlar, amfitiyatrolar ve diğer tüm ortak kullanım alanlarında zeminler Türkçe, Almanca, Rusça ve İngilizce olarak uyarıların da bulunduğu 1,5 metre sosyal mesafe kuralarına uygun etiketlerle işaretlendi. Her otel, sahil ve havuz başındaki şezlongları, sosyal mesafe kurallarına uygun, aralarında en az birer metre olacak şekilde düzenlendi. Otellerde koronavirüsle ilgili eğitimlerden de geçirilen personeller ise hem maske hem de yüz siperliği kullanıyor.

Kuşadası turizmi 1 Haziran'a hazır

Koronavirüs, Kuşadası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 06:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası turizmi 1 Haziran'a hazır - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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