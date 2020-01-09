Kuşadası Türkmen Mahallesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası Türkmen Mahallesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor - Son Dakika

Kuşadası Türkmen Mahallesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde ilçenin merkezi olan Türkmen Mahallesi'nde başlatılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kuşadası Türkmen Mahallesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde ilçenin merkezi olan Türkmen Mahallesi'nde başlatılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sokaklara bordür ve parke taşı döşenmeye başlandı.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkmen Mahallesi'nin 50. Yıl Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölgesinde devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Zemin düzleştirme çalışmaları tamamlanan Umut ve Bahçearası sokakları dolaşan Başkan Ömer Günel, bölgeye döşenecek parke taşlarının desenini mahalle sakinleriyle birlikte belirledi.


Türkmen Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttükleri çalışmaların bir kaç ay içerisinde tamamlanacağını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte uzun yıllardır hizmetten mahrum kalmış Türkmen Mahallesi'nde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına başladık. Ortalama bir aylık bir süreçte çalışmalarımızda büyük yol kat ettik. Bu süreçte ekiplerimiz gece, gündüz, hafta içi, hafta sonu demeden çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalarımıza su hattı, kanalizasyon hattı, elektrik, telefon, internet gibi alt yapı hizmetlerinin yanı sıra doğal gaz hattı döşeme işlemini de eklemiştik. Bir kaç ay içerisinde bölgede tüm alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanacak" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, Türkmen Mahallesi, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı
Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır

Son Dakika Haberleri
17:58 Muğla ressam ve heykeltıraş rıfat koçak toprağa verildi - Son Dakika
17:58 Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "İnsanlar hakarete uğradığında sesimizi yükseltmemiz lazım" - Son Dakika
17:56 Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
17:56 Antalya'da 6 sanık uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
17:52 Sivas Adliyesi Seri Muhakeme Bürosunda ilk dava görüldü - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:05 Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 17:58:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası Türkmen Mahallesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]