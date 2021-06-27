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Kuşadası Ülkü Ocakları uyuşturucuya "Dur" dedi - Son Dakika

Kuşadası Ülkü Ocakları uyuşturucuya "Dur" dedi

27.06.2021 11:01

Kuşadası Ülkü Ocakları uyuşturucuya "Dur" dedi Birleşmiş Milletler'in Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü olarak ilan ettiği 26 Haziran'da, Kuşadası Ülkü Ocakları, İsmail Cem Barış ve Dostluk meydanında tiyatro gösterisi düzenleyerek halkı uyuşturucu madde bağımlılığı...

Kuşadası Ülkü Ocakları uyuşturucuya "Dur" dedi

AYDIN - Birleşmiş Milletler'in Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü olarak ilan ettiği 26 Haziran'da, Kuşadası Ülkü Ocakları, İsmail Cem Barış ve Dostluk meydanında tiyatro gösterisi düzenleyerek halkı uyuşturucu madde bağımlılığı hakkında bilgilendirdi.

Kuşadası'nda düzenlenen etkinliğe, Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanı Tayfun Şan, MHP İlçe Başkanı Murat İnan, Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Ahmet Çalım ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuşadası Ülkü Ocakları Başkanı Ekrem Keser " Bağımlı olmanın insanı insanlıktan çıkardığı gözle görülse de maalesef ki gençlerimiz o kadar net bunu göremiyor. Bugün gençlerimiz arkadaş gruplarında daha sonraki boyutunu bilmeden alıştıkları maddeler onların hayatını ve gencecik vücutlarını yok ediyor. Anne babalara her ne kadar büyük görevler düşse de bazen çocuklar kontrol dışı olabiliyor. Kimse çocuğunun bu denli bir hayatın içerisinde göz göre göre yok olmasını kabul etmez, istemez, isteyemez. Elleri öpülesi anne ve babalarımızın gencecik çocukları uyuşturucu kullanıyor. Neden peki? Elbette ki bazı şeylerin nedenine çok da gerek yok. Eğer kötü arkadaşlarınız varsa, hayatı önemsemeyerek yaşıyorsanız, gelecekle ilgili kaygılarınız yoksa, aileniz ile ilgili sorunlarınız sizi mutsuz ediyor hatta ve hatta sırf bir kereye mahsus denemek ile bir şey olmaz diyor ve uyuşturucu kullanmaya başlıyorsanız, işte o gün bitmek için düğmeye bastığınız gündür. Genç ve temiz hayatların yok olduğunu gözlerimizle görüyoruz. Maalesef sadece üzülmekle kalıyoruz. İzliyor fakat çözüm bulamıyoruz. Bugün hain terör örgütü PKK'nın en büyük gelir kaynağı uyuşturucu maddedir. Son alınan bilgilere göre, PKK'nın uyuşturucudan kazandığı gelir 1,5 milyar ila 3 milyar dolar arası değişiyor. Özellikle çocuk ve gençleri uyuşturucuyla zehirleyen terör örgütü, elde edilen parayla silah temin ediyor. Uyuşturucudan kazandıkları parayla aldıkları silahlar ile polisimize, askerimize ve Türk Güvenlik güçlerine saldırıyor. Türk gençleri şunu hiçbir zaman unutmasınlar ki alınan her uyuşturucu madde bize mermi olarak geri dönüyor. Cezaevlerinde uyuşturucu madde kullanımından hüküm giyen birçok Türk genci var. Birçoğu iyileşmek ve yeniden sağlığına kavuşmak için çaba gösterse de yeterli imkan bulamıyor. Bağımlı olarak yaşayan bu gençler maalesef uyuşturucudan "ha" deyince kurtulamıyor. Ne oldukları kim oldukları bilinmeyen bir sürü insan bu maddeyi satarak birçok gencimizi zehirliyor. Zehirlemekle kalmıyor onları hayattan ve ailelerinden de koparıyor. Kötü alışkanlıklarından kurtulamayan bir çok genç öyle ya da böyle heba olup gidiyor. Kim ister ki göz göre göre yok olan gencecik çocukların bir toz uğruna hayattan kopup gitmesini. Bizde Ülkü Ocakları olarak Türk Gençlerinin göz göre göre yok olmasına göz yummak istemediğimizi buradan bir kere daha haykırmak istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün " Bu Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri onlara bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak" sözünü değerli gençlerimize, anne ve babalarımıza hatırlatmak istiyorum. Ailelerin de yetkililerin de bu konuda ciddi girişimler başlatması gerekir. Özellikle Uyuşturucu ile mücadelede verilen özveri birçok gencin kurtulmasını sağlayacaktır. Bu konuda gerekli çalışmayı yürüten polisimize ve askerimize kurumum olan Ülkü Ocakları adına teşekkür ediyorum. Daha fazla emek ve özveri daha fazla kurtulan hayat demektir. Bugün uyuşturucu ile mücadele veren birçok gencin bu maddeden kurtulmasına vesile olan AMETEM yürüttüğü çalışmaların meyvesini fazlasıyla alıyor. Uyuşturucu madde kullanan bir kişi tedavi etmeyi kabul ettiği takdirde, Devlet Hastaneleri'nde bulunan AMETEM bölümüne gitmesi yeterli. Gelin hep birlikte gençlerimizi bu uyuşturucu denen illetten bataklıktan kurtaralım. Sözlerime son verirken merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş beyefendinin Türk gençlerine söylediği bir sözü hatırlatmak istiyorum. "Hepiniz birer Türk bayrağısınız bayrağı yere düşürmeyin kirletmeyin." dedi.

Profesyonel tiyatro oyuncusu Aylin Önder'in oynadığı oyun takdirle karşılandı. 1 saatlik süren etkinlik sonrası vatandaşlar, tiyatro oyununu çok beğenildi.

Kuşadası Ülkü Ocakları uyuşturucuya Dur dedi
Kuşadası Ülkü Ocakları uyuşturucuya Dur dedi
Kuşadası Ülkü Ocakları uyuşturucuya Dur dedi
Kuşadası Ülkü Ocakları uyuşturucuya Dur dedi

Ülkü Ocakları, Uyuşturucu, Kuşadası, Tiyatro, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası Ülkü Ocakları uyuşturucuya 'Dur' dedi - Son Dakika


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