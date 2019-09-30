Son Dakika Haberleri: Kuşadası Uluslar arası Voleybol Turnuvası'nda dostluk kazandı
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Kuşadası Uluslar arası Voleybol Turnuvası'nda dostluk kazandı

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası'na ev sahipliği yaptı.

Kuşadası Uluslar arası Voleybol Turnuvası'nda dostluk kazandı, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvanın galibi Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı oldu. Elde edilen gelirin Kuşadası Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ne bağışlandığı turnuva büyük ilgi gördü.


Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Vakıfbank, Olympiacos ve SC Schweriner takımlarının mücadele ettiği 3 günlük turnuva, Kuşadalı sporseverlere unutulmaz bir voleybol heyecanı yaşattı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ve SC Schweriner arasında oynanan son maçta Aydın Büyükşehir Belediyespor 25-23, 26-24, 19-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 galip gelirken turnuvanın birincisi, 3 galibiyeti olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı oldu. Turnuvanın ikincisi Aydın Büyükşehir Belediyespor olurken, üçüncü Alman SC Schweriner, dördüncü ise Yunan Olympiacos oldu.


27 Eylül-29 Eylül tarihleri arasında 6 maçın oynandığı turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde takımlar kupalarını Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve Kuşadası Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Tahsin Öztürk'ün elinden aldı. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:53 Kaynak: İHA
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