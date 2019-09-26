Son Dakika Haberleri: Kuşadası Uluslararası Voleybol Turnuvası'na ev sahipliği yapacak
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Kuşadası Uluslararası Voleybol Turnuvası'na ev sahipliği yapacak

21 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası, yarın Uğur İnan Spor Salonu'nda başlıyor.

Kuşadası Uluslararası Voleybol Turnuvası'na ev sahipliği yapacak, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası, yarın Uğur İnan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda başlıyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Vakıfbank, Olympıacos ve SC Schwerıner takımlarının mücadele edeceği 3 günlük turnuvanın bilet satışlarından elde edilecek gelir, Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne bağışlanacak.


"Kuşadası, muhteşem bir voleybol şölenine hazırlanıyor"


Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen ve 29 Eylül tarihine kadar devam edecek olan üç günlük turnuva kapsamında ilk gün saat 16.00'da Schweriner-VakıfBank, 18.30'da Aydın BŞB-Olimpiakos maçları oynanacak. Toplam 6 maçı kapsayan kombinelerin 25 TL'den satılacağı organizasyonda tüm gelir Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne bağışlanacak. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:48 Kaynak: İHA
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