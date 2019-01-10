Kuşadası Utrecht Turizm Fuarı'nda Tanıtılıyor

Kuşadası Belediyesinin öncülüğünde yürütülen tanıtım çalışmaları Utrecht Turizm Fuarı ile sürüyor.

Kuşadası Belediyesinin öncülüğünde yürütülen tanıtım çalışmaları Utrecht Turizm Fuarı ile sürüyor.



Hollanda Utrecht Turizm Fuarı'nda açılan stantta Kuşadası'nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin tanıtımı yapılıyor.



Hollandalı turistlerin büyük ilgi gösterdiği ve Türkiye'nin en büyük katılımcı olarak yer aldığı Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı 49. kez kapılarını açtı. Geçtiğimiz yıl 105 bin kişinin ziyaret ettiği fuarın ilk gününde Kuşadası Belediyesinin öncülüğünde KODER ve TÜRSAB'ın desteğiyle açılan 30 metrekarelik Kuşadası standı yoğun ilgi gördü.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da ziyaret ettiği Kuşadası standında turizmciler Avrupa'da faaliyet gösteren seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin yetkilileri ile görüşme şansı buluyor. Kuşadası Belediyesini temsilen Belediye Meclis Üyesi Canan İnanç ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cengiz Erdenk'in katıldığı fuar 13 Ocak tarihine kadar sürecek. - AYDIN

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