Son Dakika Haberleri: Kuşadası ve Didim'de turizm hareketliliği (2)
Son Dakika Güncel Haber

Kuşadası ve Didim'de turizm hareketliliği (2)

1 saat önce

Altınkum Plajı'nda güneşlenen ve denizde serinleyenlerden detaylar Kuşadası ve Didim'de turizm hareketliliği İki ilçede yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti Kuşadası Ege Port Limanı'na toplam 1500 yolcusuyla Fransa ve Malta bayraklı 2 kruvaziyer yanaştı Ege Bölgesi'nin önemli...

Altınkum Plajı'nda güneşlenen ve denizde serinleyenlerden detaylar Kuşadası ve Didim'de turizm hareketliliği
İki ilçede yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti
Kuşadası Ege Port Limanı'na toplam 1500 yolcusuyla Fransa ve Malta bayraklı 2 kruvaziyer yanaştı
Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçeleri sahillerinde yoğunluk oluştu.
Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği Kuşadası ilçesinde yerli ve yabancı turistler, Kadınlar Denizi Sahili, Sevgi ve halk plajlarına akın etti.
Bazı vatandaşlar ise Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylarda yüzmeyi tercih etti.
Öte yandan Kuşadası Ege Port Limanı'na Fransa bayraklı "Le Lyrıal" ile Malta bayraklı "Celestyal Crystal" kruvaziyerleri ile toplam 1500 yolcu geldi.
Gemiden inen yolculardan bazıları Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezerken bazıları da kent merkezinde alışveriş yaptı.
AA muhabirine açıklama yapan Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar, ilçede beklenenin üstünde bir turizm hareketliliğinin yaşandığını belirterek hem esnafın hem de otelcilerin mutlu olduğunu söyledi.
Didim ilçesinde ise vatandaşlar dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda yoğunluk oluşturdu.
Kuşadası ve Didim'de turizm hareketliliği (2)
Altınkum Plajı, Kuşadası, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan'dan "ikinci maaş" açıklaması Belediye kendisine suç duyurusunda bulundu İYİ Parti'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e bakanlık teklifi" iddiasına yanıt Bahçeli'den Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'ye tepki: Yanına kar kalmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 17:49:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası ve Didim'de turizm hareketliliği (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]