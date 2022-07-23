Termometrelerin 40 dereceye ulaştığı Kuşadası'nda yerli ve yabancı turistler, Kadınlar Denizi Plajı, Sevgi Plajı ve Güzelçamlı Sahili'ne akın etti.

Kaynak: AA

Kuşadası, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuşadası ve Didim plajları, tatilcilerle doldu - Son Dakika

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